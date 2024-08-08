公車駕駛門沒關就上路…被3度提醒不理會還高速行駛嚇壞乘客 新北開罰

有民眾反映，昨晚搭乘678路公車，有旅客在基隆路口下車後，王姓駕駛未關閉車門並持續行駛，三度提醒駕駛還置之不理，直到松仁路才把車門關閉，危險駕駛行為嚇壞國內、外乘客。新北交通局回應，車輛在途中故障導致無法正常關閉，以立即扣車不得行駛，業者因管理不當開罰9萬元。

旅客Penelope Tzeng在Threads上發文，昨晚搭乘678路公車，在基隆路口站旅客下車後，王姓駕駛沒關上後門就高速行駛，旅客看見快嚇壞，過彎還要擔心被甩出車外，向駕駛三度喊「後門沒關」，竟遭到臭臉對待，危險駕駛逾10分鐘，因為前方路口有警察，才又關上門，像是刻意所為。

Penelope Tzeng受訪時表示，昨晚在南港路三段上的「育成國小」公車站牌搭上678路公車，18時45分左右，開到基隆路口站有乘客從後門下車，後車門就沒關上，車上有其他乘客與南韓遊客，當駕駛行駛後，所有人都呈現驚恐神情，還高速過彎，三番兩次向駕駛反映，明明從後照鏡對到眼，對方卻冷漠不屑、不發一語，直到進入松仁路才把門關上。

Penelope Tzeng說，昨天駕駛的心理狀態，讓人擔心他會做出什麼行為，可能不讓人下車、不讓人離開座位，或是怕被傷害，畢竟他昨天的神情異常，「搭乘大眾運輸心驚膽戰，實在很令人失望」。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，經客運公司調查回報為車輛途中故障，導致車門無法正常關閉，交通局已立即扣車不得行駛，因公司管理維護車輛不善，開罰9萬元，也要求加強司機安全教育訓練。