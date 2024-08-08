北士科將打造國際級羽球館 蔣萬安：邀「麟洋」給建議

為提供更好硬體環境，台北市長蔣萬安日前宣布預計在北士科打造國際級羽球館，蔣萬安今天出席由體育總會舉辦的「第一屆市長盃羽球錦標賽」開幕式，也提及盼政策、體制上都能向下扎根，培養更多選手在國際賽場發揚光大，針對國際級羽球館也將邀請奧運選手給予建議，讓台北市運動環境更加提升。

台北市長蔣萬安表示，北市一直都致力於羽球推廣，政策上也不斷精進，希望持續推動羽球運動，讓更多民眾可以參與，更選在今年暑假舉辦第一屆市長盃向下扎根，「不僅是用嘴巴說。」希望未來有越來越多的選手可以在國際賽場上繼續發光發熱。

蔣萬安也提到，上周在看「麟洋配」奧運冠軍賽，看到他們擊敗對手，拿下金牌那一刻相當感動，近年來羽球也逐漸變成全民運動，從去年開始也有規畫，將在北士科西基地規劃建設地下2層、地上3層的8400平方公尺建築，預計可設置4至5面競賽場地及2面暖身場地，提供約6500席觀眾席的國際羽球館。

蔣萬安接受媒體訪問也說，現階段最適合的地方就在北士科西基地舊洲美國小的學校用地，另外也會邀請羽球雙打奪金選手李洋、王齊麟等優秀的頂尖選手，給予羽球場館一些專業指導及建議，市府會逐步來規畫進行相關設計及預算編列。