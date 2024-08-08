凱米颱風首次啟用的翡翠原水管工程計畫 獲永續行動獎銀級獎

台北自來水事業處以「極端氣候調適韌性供水」及「完善服務擴大高地供水」2案，雙雙獲得台灣永續能源研究基金會2024台灣永續行動獎銀級獎及銅級獎肯定。其中銀級獎是翡翠原水管工程計畫，以淨水與衛生為主軸，並於凱米颱風侵台期間首次啟用，大幅降低淨水處理的風險及成本，確保大台北地區600多萬戶用水安全。

北水處表示，翡翠原水管工程計畫，提高供水韌性使大台北地區民生及產業活動得以獲得安全及穩定的飲用水；工程採友善環境工法、落實環境監測並辦理生態檢核、建立與居民溝通及參與機制，施工期間邀請專業工程協會、各級機關學校、環教志工參訪交流。

獲得銅級獎肯定的「完善服務擴大高地供水」案，則是台北市政府基於照顧偏遠高地區、自來水水壓難以到達的市民，在符合法規條件之下，該處協調管線及設備用地取得，並編列公務預算，設置自來水系統至高地區。

北水處表示，自1996年至2023年已完成改善1946戶、約4742人受益；另2014年起辦理北市老舊高地社區改善，迄今共計改善10社區，改善戶數2358戶，受益人數約5896人，以近3年執行成果估算，每年可減少7萬3071噸自來水損失，相當於每年減少3967公斤CO2排放量。

北水處指出，台灣永續行動獎是由台灣永續能源研究基金會主辦，目的是為表揚在環境永續、社會共融或是經濟發展方面，具體實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）具卓越成果及貢獻之企業、大學、醫院及地方政府。