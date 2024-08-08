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汐止金龍湖大量魚群暴斃 環保局初判天氣熱溶氧量不足
新北市汐止區金龍湖魚群，昨天出現魚屍體飄浮水面，今天上午更多，有大量魚群暴斃，已發出陣陣惡臭。市議員張錦豪服務處就在湖邊，協調環保局等相關單位打撈清除。環保局檢測水質，發現重金屬含量並未超標，疑似天氣熱湖中溶氧量降低造成。
張錦豪說，經環保局檢測水質，初步判定重金屬含量並未超標，大量魚群暴斃疑似天氣熱湖中溶氧量降低，以及颱風過天水位降太低，雨又沒下在北部，水位太低又剛好這幾天沒下雨，導致金龍湖的魚群暴斃。
張錦豪表示，除了檢測尋找原因，邀集相關單位赴現場清理，目前已大致清理完畢。汐止金龍湖是新北最大湖泊，也是當地民眾散步運動知名的景點，他到現場協調，也請消防局出動橡皮艇協助清理，迅速將魚屍打撈上岸，避免水質再惡化。
附近居民說，先前因凱米颱風來襲，原預期可能有強降雨，水利局開水閘門降低湖面水位，但後來雨勢不大，水位變得比較低，加上近日天氣炎熱，可能水量變少。
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