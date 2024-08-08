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半年來國外選手報名僅17.8% 世壯運：高峰落在年底

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長市長蔣萬安（中）、新北市長侯友宜（左二），世壯運主題製作人陳子鴻（右二）與金曲原民歌王葛西瓦（左一）一同擺出世壯運「敬夢想」的加油宣傳動作。本報資料照片
台北市長市長蔣萬安（中）、新北市長侯友宜（左二），世壯運主題製作人陳子鴻（右二）與金曲原民歌王葛西瓦（左一）一同擺出世壯運「敬夢想」的加油宣傳動作。本報資料照片

2025年世界壯年運動會將於明年5月17日到30日舉辦，並於今年2月開放報名，不料半年過後，北市議員發現國外選手僅2682人報名，目標的達成率才17.8%，場館相關周遭觀光遊程也未規畫。世壯運辦公室回應，預計報名高峰期落在年底，賽會交通圖卡則預計今年12月上架。

許家蓓表示，這次世壯運為亞洲首辦，體育局預估會有4萬人參與，包含1萬名隨隊人員、3萬參賽選手，選手部分則是國內外各半，不過報名迄今快半年，本報選手數為1萬1179人，但是國外報名選手數僅2682人，占當時訂下的1萬5000人目標，僅17.8%。

許家蓓說，北市政府曾預估，每位國內、國外參賽者於主辦城市平均花費3萬4500元，以及3500歐元（折合約11萬5000元），等同於國外參賽者可創造的經濟效益為國內參賽者的3倍。

許家蓓也說，目前世壯運官網建置旅遊專區，到了開放報名的首日，網站仍無法提供競賽場館周邊旅遊行程、相關住宿及交通接駁等資訊，市府應該要藉著世壯運推廣台北觀光，積極推廣海外宣傳。

另外，許家蓓指出，世壯運已繳費報名收入4500多萬元，體育局評估報名費總收入可到1.13多億元，卻沒有將此收入編列到今年度台北市總預算案的歲入預算，就連市長蔣萬安到議會黨團說明時，也未提到世壯運追加預算。

世壯運執行辦公室主任張勝傑表示，由於國外選手需要評估賽程安排、機票、住宿等，多為今年下半年、7月的美國克里夫蘭泛美壯年運動會後，才陸續規畫參賽，國際壯年運動總會（IMGA）預估外國選手報名高峰將落在年底期間。

張勝傑說，世壯運官方推薦30條團體販售遊程及30條自由行程，已於今年在官網旅遊專區上架，供參賽者依需求挑選遊程，賽會交通圖卡則預計今年12月上架。賽會官網已提供雄獅旅遊、agoda及臺灣旅宿網等訂房平台，供各地選手依照賽程規畫住宿。

至於報名費收入未納入歲入預算，張勝傑說，賽會自今年2月17日才開放報名，故去年度暫難預測整體報名狀況、編列歲入，今年則依實際報名狀況於4月估算歲入金額，並依法定程序編入113年度第二次追加預算及114年度概算。

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