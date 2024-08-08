慶祝式煙火政策不如焦點放運動場館 蔣萬安：會確保品質

麟洋配摘金，台北市長蔣萬安祭出運動中心場館優惠，北市議員陳宥丞認為，除了慶祝式的煙火政策，市府更應該把焦點放在場館和整體運動環境改善與硬體設施更新。例如部分羽球場燈光昏暗或炫光，運動場館整體滿意度下降，且設備維修速度緩慢，急需改善。台北市長蔣萬安下午受訪指出，會確保場館安全服務品質。

陳宥丞指出，他在上個會期教育文化部門向體育局書面質詢，強調除了羽球與籃球場地相互排擠的問題外，部分羽球場燈光昏暗或產生炫光的情況亦需改善。依據台北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告，甲組運動場館，112年較上年滿意度下降0.8%。

另外，還有淋浴間與廁所的衛生狀況不佳、設備維修速度緩慢、以及重訓器材種類不足等問題亟待改善，此外羽球場館的燈光昏暗或眩光問題仍未得到有效改善。

台北市長蔣萬安下午出席市長盃羽球錦標賽受訪指出，確實夏天到了，大家使用體育場館特別游泳池頻率增加 ，加上奧運慶功優惠活動，有更多民眾踴躍來運動中心，已經請體育局加密整個抽驗頻率，確保整個場館安全 服務品質和環境整潔。

北市體育局指出，今年起實施三級品管制度，先由委外場館現場人員每日自主檢查，而體育局巡查人員稽查頻率從2週1次提高為每週1次，再由局級官員每月不定期巡查，三層把關。

體育局表示，除每周派員至各委外場館依照稽查表項目逐一檢查外，若有接到民眾陳情，亦會不定期派員抽查，此外還會隨時派出秘密客加強稽查；經查有缺失立即要求業者改善，若期限內未改善者，將依合約予以記點開罰，情形嚴重則予以解約，確保民眾有安全舒適的運動環境。