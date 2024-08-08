「奧運英雄時尚派對」挨批為蹭而蹭 蔣萬安曝原規畫是這款

巴黎奧運進行中，台北市長蔣萬安宣布下周五舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，北市議員林延鳳說，今致電體育局，對方竟不知規模且無法確認預算科目來源，她批蔣市府「為蹭而蹭」，根本不是預先規畫慰勞、表揚選手，也質疑臨時加碼「派對」急就章，恐來不及招標，甚至與中央15日辦在北市的「台灣英雄大遊行」，有分庭抗禮意味。

蔣萬安今出席市長盃羽球錦標賽開幕受訪回應，原本有和體育局討論，原規畫是要辦慶功晚宴，但他認為這一次奧運特別有意義、成就，一定要用特別方式，才規畫星光大道，讓民眾更貼近奧運選手，以最特別方式及After Party方式來共同慶祝，並邀請選手、家人、教練、朋友團隊一起來參加這項活動。

北市體育局長王泓翔補充，麟洋配奪金後就一直有在籌畫相關活動，這些國手從很年輕時就在北市接受培養，很開心他們能為國爭光，才想說用不一樣的歡迎方式慶祝，北市目前共有15位選手參加奧運，8月11日星光大道目前已有11位選手確定會來參加。

蔣萬安昨在臉書發文，「巴黎奧運英雄時尚派對」8月16日在信義區的香堤大道廣場，奧運英雄們將以台灣巨星的規格走紅毯，邀請大家一起來追星。

議員林延鳳今指出，狀況外的體育局跟大家一樣，都是「看了市長臉書才知道」，她批16日派對的行政流程根本雜亂無章，諷蔣萬安是用臉書發文發號施令，「想到什麼就做什麼」，讓市府團隊疲於奔命。

林延鳳質疑蔣市府，為何不在奧運前進行相關規畫，難道是「選手若沒得獎就不用辦」？而且據報導，中央早規畫8月15日在北市舉辦「台灣英雄大遊行」，蔣萬安為何不直接參與，而是隔天再辦一次派對，不僅讓甫歸國的選手疲於亮相、無法好好休息，更有和中央分庭抗禮意味。

她也質疑，體育局顯然來不及於一周內招標完畢，該活動若要展現表揚奧運選手的高度，不可能在小額採購「15萬元」額度內完成，若不是要拆標成數個小額採購，恐就要挪用其他如世壯運等已在執行中計畫相關預算。