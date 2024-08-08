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9月潮台北聚焦產業、演唱會經濟 海內外卡司一次看

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」記者會。本報資料照片
「2024 TRENDY TAIPEI 潮台北」記者會。本報資料照片

北市文化局於9月2日到8日舉辦「潮台北TRENDY TAIPEI」活動，局長蔡詩萍表示，這次以充電及放電為兩大核心概念，結合演唱會經濟、產業論壇。同時，JAM JAM ASIA演唱會卡司公布，由韓國晚安大小姐「ASMRZ」、日本團體Cody・Lee(李)、台灣的魏如萱、鄭宜農等人出演。

蔡詩萍表示，2024「潮台北TRENDY TAIPEI」首年試辦，結合JAM JAM ASIA演唱會經濟、產業論壇，並且串連台北市在地音樂空間，共計13項系列活動。其中，9月7日、8日舉辦的TMEX音樂博覽會為潮台北核心，由音樂產業需求出發，串連上中下游產業。

蔡詩萍說，TMEX邀請國內主要唱片音樂經紀公司及音樂節主辦公司參與，以及邀集12國、25位亞洲音樂廠牌、音樂節、節目買家來台進行深度的國際交流與商務媒合活動，也是增加樂團、創作者演出舞台，讓民眾認識多元曲風。

他說，當天活動規畫比照法國「音樂節」的戶外LIVE HOUSE演出，這些音樂展演空間是造台灣流行音樂文化的基礎，許多人從這邊開始駐唱、練唱，慢慢熟悉成為幕前的過程，經過市場測試，成為獨當一面的音樂人或藝人。

統籌活動、七十六号原子董事總經理楊志光表示，活動許多音樂餐廳加入，除了與民間音樂展演空間協會及店家合作支持串連外，也在籌備過程中聆聽許多業者聲音。「LIVE HOUSE嘉年華只有台北市能夠舉辦。」台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平說，台北擁有最豐富的資源，音樂人才都在台北，而台北市很積極的與民間LIVE HOUSE洽談合作。

文化局也公布，這次JAM JAM ASIA卡司，包含台灣的魏如萱、鄭宜農、康士坦的變化球、理想混蛋、傻子與白痴。日本的Cody・Lee(李)、日食なつこ、Billyrrom。泰國的Slapkiss、Television off。菲律賓的Jose Miguel，共50組樂團。

北市 文化局 樂團 演唱會 音樂

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