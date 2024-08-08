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市長盃羽賽開幕沒王齊麟 蔣萬安幫放閃：讓他好好探班

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇。記者曾原信／攝影
蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇。記者曾原信／攝影

巴黎奧運羽球男雙李洋、王齊麟連霸奪金，台北市長蔣萬安宣布將打造國際級羽球館，透露將邀李洋、王齊麟給建議。由於蔣今天下午就要出席市長盃羽球錦標賽開幕，是否有邀王齊麟出席？蔣萬安說，下午是台北市體育總會辦的羽球賽事，麟洋才剛回來，大家讓他們喘一口氣，也讓王齊麟可以好好去「探班」。

蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇，蔣萬安說，這次巴黎奧運羽球男雙奪下金牌，北市府其實去年就已整個規畫跟籌辦國際羽球館，目前盤點北士科西基地、也就是舊洲美國小的校址很適合。

蔣說，未來國際羽球館預計興建地下2層、地上3層建物，約8400平方公尺，希望能符合國際級的標準，包含4至5面競賽場地以及2面暖身場地，可容納6500席的觀眾，也希望包括場地鋪設、燈光，以及空調風速管控上，都要符合世界級國際標準，未來如果有這樣的一個世界級國際標準的場館，結合台北體育館、小巨蛋，以及現在和平籃球館，就可以因應國內外各項等級的賽事都能夠在台北舉辦。

蔣萬安說，未來北市府一定會邀請王齊麟、李洋給予建議，他之前在跟王齊麟視訊通電話的時候，王還在巴黎，就有告訴他這樣的一個規畫，也主動邀請李洋，未來這些世界最頂尖的選手，透過過去在世界各地國際賽事的經驗及專業，可以給予北市府興建羽球場館的各項建議跟指導，相信未來在相關經驗、規畫過程，一定會需要他們的協助和意見。

由於今天下午就有一場市長盃剛羽球賽開幕，媒體也問蔣，有沒有邀請王齊麟一起來參加？蔣萬安說，今天下午是台北市體育總會辦的一場羽球賽事，當然麟洋才剛回來，大家讓他們喘一口氣，也讓王齊麟可以好好去探班，下午的羽球賽事，最主要是讓所有的民眾、參賽的選手能夠一起同樂。

北市府 巴黎奧運 王齊麟 羽球 蔣萬安

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