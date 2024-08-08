英速魔法學院參與低 新北：疫情影響、已漸提升

新北建構「英速魔法學院」盼培養學生國際競爭力；但審計單位發現，偏遠學校較少參與營隊，未發揮實際功能。教育局今天表示，受COVID-19疫情使參與人數下降，如今已逐漸提升。

新北市教育局自民國97學年度起，陸續於石門區乾華、林口區興福、坪林區坪林（闊瀨校區）、中和區光復及三峽區龍埔等國小，建構新北市「英速魔法學院」，提供學生全英語沉浸式體驗營隊。

審計部新北市審計處日前發布決算審核報告指出，109學年度光復、龍埔國小轉型為雙語實驗課程，其餘3校區持續以特色主題營隊供報名。

審計處說，外籍英語教師的體驗教學，因營隊時間與期中考、期末考重疊，影響學生參與意願，平日梯次達成率未達80%，其中110學年度下學期達成率甚至未達5成；冬季營隊達成率更逐年下降。

審計處說，參與營隊的學校多集中於人口稠密行政區，偏遠及非山區、非都市的學生較少參與，無法發揮縮短城鄉英語程度落差目的。

教育局今天回應中央社記者詢問表示，110學年度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，使參與率下降，至今包括偏鄉學校，已逐年提升參與人數，每年約服務逾1萬人次。未來將全額補助偏鄉學童參與營隊費用。

另審計處也發現，逾4成國小未設雙語課程，且未掌握雙語教學師資配置實況，未足額聘僱外籍英語教師，有待檢討改善。

教育局說，新北市採漸進、非強迫，鼓勵學校雙語實驗課程。對未實施的學校，核配多元英語軟體、辦理外籍師資雲端教室計畫，讓偏鄉學生免費享用線上即時互動教學。

教育局說，目前培育本國籍雙語師資已達502人，也與大學合作開辦國中小雙語學分班，鼓勵本國師資投入雙語教育。另推動全校每週1日英語日、辦理雙語營隊，協助建立雙語學習環境。