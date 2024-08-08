快訊

離職理由說「不爽做了」可以嗎？過來人：台灣很小 去哪都會被知道

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

英速魔法學院參與低 新北：疫情影響、已漸提升

中央社／ 新北8日電

新北建構「英速魔法學院」盼培養學生國際競爭力；但審計單位發現，偏遠學校較少參與營隊，未發揮實際功能。教育局今天表示，受COVID-19疫情使參與人數下降，如今已逐漸提升。

新北市教育局自民國97學年度起，陸續於石門區乾華、林口區興福、坪林區坪林（闊瀨校區）、中和區光復及三峽區龍埔等國小，建構新北市「英速魔法學院」，提供學生全英語沉浸式體驗營隊。

審計部新北市審計處日前發布決算審核報告指出，109學年度光復、龍埔國小轉型為雙語實驗課程，其餘3校區持續以特色主題營隊供報名。

審計處說，外籍英語教師的體驗教學，因營隊時間與期中考、期末考重疊，影響學生參與意願，平日梯次達成率未達80%，其中110學年度下學期達成率甚至未達5成；冬季營隊達成率更逐年下降。

審計處說，參與營隊的學校多集中於人口稠密行政區，偏遠及非山區、非都市的學生較少參與，無法發揮縮短城鄉英語程度落差目的。

教育局今天回應中央社記者詢問表示，110學年度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，使參與率下降，至今包括偏鄉學校，已逐年提升參與人數，每年約服務逾1萬人次。未來將全額補助偏鄉學童參與營隊費用。

另審計處也發現，逾4成國小未設雙語課程，且未掌握雙語教學師資配置實況，未足額聘僱外籍英語教師，有待檢討改善。

教育局說，新北市採漸進、非強迫，鼓勵學校雙語實驗課程。對未實施的學校，核配多元英語軟體、辦理外籍師資雲端教室計畫，讓偏鄉學生免費享用線上即時互動教學。

教育局說，目前培育本國籍雙語師資已達502人，也與大學合作開辦國中小雙語學分班，鼓勵本國師資投入雙語教育。另推動全校每週1日英語日、辦理雙語營隊，協助建立雙語學習環境。

教育局 英語

延伸閱讀

財政部檢討停徵娛樂稅 新北：研議後再決定

影／新北男機車改裝排氣管 停紅燈遇交警…咬牙苦吞6罰單

新北高灘地設施使用費部分調高 足球場漲1倍

洩標案內容獨厚業者…旅行社掌握先機得標 新北體總秘書長、秘書緩起訴

相關新聞

鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

新北市鶯歌區目前人口9萬人，人口較不集中，過往僅有假日營業的中山橋下觀光夜市及屬車道型南雅夜市。由於鳳鳴重劃區正積極開發中，業者看好當地發展，在此興辦龍鳳夜市，預計占地1200坪、進駐80攤位，目前積極趕工中即將試營運，房仲業者認為，目前鳳鳴重劃區購物採買相對較少，樂觀夜市開始營運。

國歌改唱國旗歌？蔣萬安：能不分黨派大聲唱出來令人感動

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」摘下巴黎奧運金牌，頒獎典禮觀眾合唱國旗歌也令全國民眾動容。台大政治系教授左正東提出，既然國旗歌...

北市辦奧運選手時尚派對走紅毯 蔣萬安喊話：歡迎李洋來

巴黎奧運，中華隊部分比賽結束的選手已陸續返台，台北市長蔣萬安宣布，台北市下周五將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派...

市長盃羽賽開幕沒王齊麟 蔣萬安幫放閃：讓他好好探班

巴黎奧運羽球男雙李洋、王齊麟連霸奪金，台北市長蔣萬安宣布將打造國際級羽球館，透露將邀李洋、王齊麟給建議。由於蔣今天下午就...

北海岸青年創業盈餘60％捐復康巴士 預告還有2、3輛

新北市北海岸青年集資成立的申鍇國際公司，在地經營停車場事業，挺過疫情後，今年將公司盈餘60%購置一輛復康巴士，今天捐贈新...

北市公有停車場顯示器難辨剩餘車位 明年6月前全更新

台北市停管處委外停車場共88處，不過每個停車場使用的系統不同，造成入口電子告示牌車位顯示有誤，像是出入口顯示有車位，進去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。