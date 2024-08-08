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北海岸青年創業盈餘60％捐復康巴士 預告還有2、3輛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市北海岸青年集資成立的申鍇國際公司將部分盈利捐贈復康巴士。記者葉德正／攝影
新北市北海岸青年集資成立的申鍇國際公司將部分盈利捐贈復康巴士。記者葉德正／攝影

新北市北海岸青年集資成立的申鍇國際公司，在地經營停車場事業，挺過疫情後，今年將公司盈餘60%購置一輛復康巴士，今天捐贈新北市府，盼幫助更多在地長輩。新北市長侯友宜力讚青年創業願將大比例盈餘捐出做公益，精神非常令人敬佩。總經理黃曉祥也預告這只是第一輛，接下來還會有第二、第三輛，期望拋磚引玉，一起照顧更多北海岸居民。

申鎧國際公司董事長蘇家涵表示，他們是一群來自北海岸在地的青年，公司在2014年，在總經理黃曉祥、財務長康嘉玲和公司團隊攜手努力下，在雙北經營8處停車場，因為在地鄉親照顧，挺過疫情後，希望回饋在地，協助更多在地長輩、行動不便者的交通運輸服務，並期待拋磚引玉，攜手造福北海岸地區居民。

侯友宜說，大企業捐贈復康巴士相對容易，但青年們創業艱辛，懂得經營企業有成之餘，更願意飲水思源、回饋鄉里，精神令人敬佩、難能可貴。

侯友宜說，新北市自2006年辦理復康巴士從20輛，本次受贈的復康巴士是新北市第797輛，新北市目前有726輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限車輛，目前實際營運總數為529輛，服務範圍涵蓋台北、基隆及桃園區域，讓北北基桃生活圈的銀髮族及身心障礙朋友交通往來更便利。

侯友宜說，今年截至7月底已載客服務達74萬5千人次，而110年至今已累積服務超過400萬人次，相當感謝各界的善心，市府定會好好運用復康巴士，持續提供安全、便利的交通接送服務。

申鍇國際目前經營的其中一處停車場，就是金山區金山立體停車場，更獲得國家建築金質獎。當初金山立體停車場招標時一度流標，總經理黃曉祥說，他們是在地青年，一定要好好做，回饋鄉親，目前假日都是滿場狀態，平日則約有5成左右使用率。

黃曉祥也預告，這次復康巴士只是第一輛，接下來還會有第二、第三輛，持續回饋地方。

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