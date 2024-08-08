北海岸青年創業盈餘60％捐復康巴士 預告還有2、3輛

新北市北海岸青年集資成立的申鍇國際公司，在地經營停車場事業，挺過疫情後，今年將公司盈餘60%購置一輛復康巴士，今天捐贈新北市府，盼幫助更多在地長輩。新北市長侯友宜力讚青年創業願將大比例盈餘捐出做公益，精神非常令人敬佩。總經理黃曉祥也預告這只是第一輛，接下來還會有第二、第三輛，期望拋磚引玉，一起照顧更多北海岸居民。

申鎧國際公司董事長蘇家涵表示，他們是一群來自北海岸在地的青年，公司在2014年，在總經理黃曉祥、財務長康嘉玲和公司團隊攜手努力下，在雙北經營8處停車場，因為在地鄉親照顧，挺過疫情後，希望回饋在地，協助更多在地長輩、行動不便者的交通運輸服務，並期待拋磚引玉，攜手造福北海岸地區居民。

侯友宜說，大企業捐贈復康巴士相對容易，但青年們創業艱辛，懂得經營企業有成之餘，更願意飲水思源、回饋鄉里，精神令人敬佩、難能可貴。

侯友宜說，新北市自2006年辦理復康巴士從20輛，本次受贈的復康巴士是新北市第797輛，新北市目前有726輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限車輛，目前實際營運總數為529輛，服務範圍涵蓋台北、基隆及桃園區域，讓北北基桃生活圈的銀髮族及身心障礙朋友交通往來更便利。

侯友宜說，今年截至7月底已載客服務達74萬5千人次，而110年至今已累積服務超過400萬人次，相當感謝各界的善心，市府定會好好運用復康巴士，持續提供安全、便利的交通接送服務。

申鍇國際目前經營的其中一處停車場，就是金山區金山立體停車場，更獲得國家建築金質獎。當初金山立體停車場招標時一度流標，總經理黃曉祥說，他們是在地青年，一定要好好做，回饋鄉親，目前假日都是滿場狀態，平日則約有5成左右使用率。

黃曉祥也預告，這次復康巴士只是第一輛，接下來還會有第二、第三輛，持續回饋地方。