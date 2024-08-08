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鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
夜市業者已成立鳳鳴龍鳳夜市管委會，並在現場為試營運前做最後趕工。記者李定宇／攝影
夜市業者已成立鳳鳴龍鳳夜市管委會，並在現場為試營運前做最後趕工。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌區目前人口9萬人，人口較不集中，過往僅有假日營業的中山橋下觀光夜市及屬車道型南雅夜市。由於鳳鳴重劃區正積極開發中，業者看好當地發展，在此興辦龍鳳夜市，預計占地1200坪、進駐80攤位，目前積極趕工中即將試營運，房仲業者認為，目前鳳鳴重劃區購物採買相對較少，樂觀夜市開始營運。

鳳鳴重劃區由於火車站、三鶯線雙鐵共構，未來房市看好，目前雖人口尚未進駐、住宅也多施工或尚未施工，不過已有業者看好當地發展在此興辦夜市，並將於近期開始試營運，夜市占地1200坪用地，將成為鶯歌區最大夜市，未來預計每周二、五、六營運。

記者昨實地觀察，業者已成立鳳鳴龍鳳夜市管委會，並在現場為試營運前做最後趕工，太平洋房屋鳳鳴鶯歌加盟店專員陳政瑞表示，重劃區內目前僅有新三沅商場可供採買，購物處相對偏少，夜市成立提供周邊民眾逛街休閒處，樂見夜市成立。

當地居民表示，當地採買、用餐通常到重劃區外圍的鶯桃路，但鶯桃路無人行道，行走需與車爭道相當不便，逛夜市可避免汽機車爭道壓力，期待夜市營運。議員蘇泓欽表示，鳳鳴重劃區成立夜市可促進當地經濟發展，前景看好，並要求市府應注意噪音、空汙、交通管制等問題。

業者表示，夜市用地約1200坪、規劃攤位格數200格，目前已有80攤位將進駐，吃喝玩樂項目都有，場內並規劃30汽車、100機車格，加上周邊路邊車格統計可停500格以上汽車。業者表示夜市已經過市府核准通過，為合法設立夜市。初期以試營運方式經營，預計9月正式開幕。

夜市業者已成立鳳鳴龍鳳夜市管委會，並在現場為試營運前做最後趕工。記者李定宇／攝影
夜市業者已成立鳳鳴龍鳳夜市管委會，並在現場為試營運前做最後趕工。記者李定宇／攝影
鳳鳴重劃區內目前採買以新三沅商場為主。記者李定宇／攝影
鳳鳴重劃區內目前採買以新三沅商場為主。記者李定宇／攝影

夜市 重劃區

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