北市公有停車場顯示器難辨剩餘車位 明年6月前全更新

台北市停管處委外停車場共88處，不過每個停車場使用的系統不同，造成入口電子告示牌車位顯示有誤，像是出入口顯示有車位，進去繞一圈才發現沒車位，或車格前方燈號亮綠燈，開過去卻有車停放，造成民眾困擾。停管處回應，由於特殊車格也被納入車格，才導致顯示有誤，明年6月前會調整所有公有停車場車位的顯示方式。

有民眾反映，台北市有幾處公有停車場，車道入口電子告示牌明明顯示有剩餘車位，但駕駛車輛進場後才發現並無車位，且紅綠二色車格空位顯示燈，其亮綠燈表示應有車位，但實際上卻已停放車輛。

北市停管處統計，目前委外經營的立體停車場共有88處。議員詹為元指出，由於委外廠商不同、且非每處停車場入口均有「各車種剩餘車位」告示牌，剩餘車格計算系統也不一，出現剩餘車位格數計算錯誤。而停車場內用於辨識車格是否有車輛停放的空位燈號，也易受各種因素影響發生異常，明明有停放車輛卻顯示綠燈，造成民眾不便。

詹為元要求，停管處應儘速與廠商確認系統剩餘車位計算方式、空位紅綠顯示燈號問題外，也應研議規劃提供車輛進場後，在一定時間內駛離就免停車費，避免民眾駛入停車場找無停車位，未停車仍須繳費的狀況。

北市停管處回應，委託民間經營的88處路外立體停車場及地下停車場，因為有新、舊契約關係，才導致有些停車入口顯示器車位計算方式不同，主要是沒有把特殊格位分開計算，像是充電格位、身障格位、親子格位等，雖然顯示有車位，但實際上一般車位已被停滿，只剩特殊格位。

停管處說，由於委外合約為3年1簽，目前仍有26處停車場尚未建置特殊格位剩餘格位，將於簽新契約時要求納入建置，預計最慢明年6月前會建置完成。若民眾進場時找不到車位、上廁所或其他原因臨時不停車，都可直接向管理員說明，會讓駕駛免費出場，不用額外付費。

至於車格空位顯示燈號問題，停管處表示，燈號並非顯示單一車格狀態，而是顯示區域車格狀態，例如4至6個車位會共用1個燈號，當然也有其他因素影響燈號，像是車位放置三角錐、駕駛停放位置或角度偏移、車主蓋上車罩導致未能感應等，業者會固定巡場，若因為誤差導致燈號顯示有誤也會手動調整。