北市辦奧運選手時尚派對走紅毯 蔣萬安喊話：歡迎李洋來

巴黎奧運，中華隊部分比賽結束的選手已陸續返台，台北市長蔣萬安宣布，台北市下周五將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。蔣說，這一場奧運時尚派對最主要是讓選手，有不同的一面，會安排台北市優秀的設計師，幫選手設計時尚服裝，走上紅毯星光大道，讓所有粉絲不僅是透過電視轉播，而是親自在現場與喜愛的選手見面。

會邀請哪些選手？蔣說，除了這次奪牌的王齊麟、唐嘉鴻、吳詩儀、李孟遠外，還有雖沒奪牌表現亮眼的黃筱雯、曹家宜、王冠閎等，都會一併邀請。媒體問，會不會邀請非設籍台北市的李洋？蔣說，當然都歡迎。不過據他了解，市府聯繫過程也要配合選手時間，有人可能會有其他安排、賽事、還有其他行程等。

蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇，對於這次巴黎奧運台北市的選手表現亮眼，蔣表示，當然非常高興，這一次奧運選手在賽場上表現亮眼，所以市府8月16日台北市特別規畫香堤大道有一場，台北市所有選手，不管是奪牌，或雖沒有奪牌但為台灣奮力拚搏的選手，一起來參加這一場時尚派對。

這場派對也會邀請選手的家人，因有家人背後默默支持無後顧之憂，才讓他們在賽場上打拚；也會邀請他們背後的教練、團隊一起來慶祝這個重要時刻。

另外，時尚派對之後，蔣萬安說，也會規畫派對，就是希望用全新的方式，讓所有選手好好放鬆，與家人一起同樂，擺脫過去傳統制式的晚宴，希望用這樣的型態，感謝優秀的選手。

由於僅剩下一周時間籌備，蔣萬安坦言，籌備確實很趕，所以正請文化局積極聯繫，邀請精銳、優秀的年輕設計師，當然最主要也希望選手可以穿上他們的戰服，當然代表台灣出戰奧運的隊服，當然也希望他們呈現另一面，讓所有粉絲看到他們時尚的一面，這一部分都會積極規畫。