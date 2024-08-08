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太浪漫迸出四寶？七夕會給太座驚喜…蔣萬安這句連講4遍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇受訪。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇受訪。記者林麗玉／攝影

今天父親節，台北市長蔣萬安一早就在臉書貼出三寶爸餵奶暖照，引發大批網友讚爆。由於父親節之後，本周六就是七夕情人節，蔣萬安今天透露，七夕情人節會給太太一個surprise，不過現在要先賣個關子。媒體追問，會不會surprise太浪漫再迸出四寶？蔣萬安急忙說，「不會、不會、不會...（呵呵呵）不會。」

蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇，對於今天父親節怎麼過？蔣萬安說今天還沒想到，由於一早臉書貼出餵奶三寶照片，蔣透露現在多多（三寶）醒來，有時候是餓醒、或是熱醒，拍拍他就會再度入睡。

蔣萬安說，今天臉書最主要是因為今天88父親節，回顧以前照顧三寶的過程，也告訴大家，父親在照顧孩子的過程，也扮演很重要的角色，所有當過父親的，也都經歷過半夜要起來，寶寶喝奶要幫忙分攤一些照顧工作，也感謝父親的辛勞，也祝福父親父親節快樂。

對於周六就是七夕情人節，蔣萬安說，七夕怎麼過他有在準備，不過讓他先賣個關子，這是個驚喜，要給太太一個surprise，不管是西洋、白色情人節，七夕也是中華傳統文化重要的牛郎織女情人節重要日子；蔣萬安也不忘行銷台北市周六的大稻埕夏日煙火節閉幕活動，他說，歡迎所有情人都來參加，當天煙火施放會特別加碼延長，一定是非常盛大會有很多表演，歡迎所有情人、所有爸爸媽媽帶著孩子，周六一起到大稻埕參與夏日情人節。

媒體追問蔣，會不會七夕給老婆的驚喜太浪漫，迸出四寶？儘管蔣萬安聯訪已經結束，不過蔣急忙澄清，「不會、不會、不會（呵呵呵）不會。」

七夕 父親節 蔣萬安

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