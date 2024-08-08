踏青注意！颱風致石碇淡蘭古道崩塌 外按段至老街段封閉整修

淡蘭古道是不少遊客遊走山林的好去處，不過其中位於石碇的外按段受到凱米颱風侵襲，步道基礎邊坡崩塌，讓不少常前往的民眾憂心。新北石碇區公所表示，為防止後續影響，已經先於裸露處掛置帆布，現場也圍起警戒線、圍籬及警示標誌，接下來將復健整治，待安全無疑後再開放外按到老街段通行。

石碇區公所說明，目前會先針對崩塌裸露處掛置帆布，防止午後陣雨或後續颱風再度影響周圍環境，已在復健整治作業中；施工期間將封閉外按到老街步道段，施工期間造成不便，敬請見諒，完工後將會帶給遊客更高品質的安全健行環境。

石碇區長劉彥伯表示，為確保行人及旅客安全，現場已圍起警戒線並完成圍籬及警示標誌，市府將進行完善的安全檢修，待無安全疑慮後再行開放。