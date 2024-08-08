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溫馨！三寶爸蔣萬安居家服哄兒入睡…曝今年最大父親節禮物是「他」
今天父親節，台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。
今天88父親節，一早臉書湧入許多父親節快樂貼文，蔣萬安今天一早在臉書貼出三寶爸睡前戴眼鏡、居家服餵奶影片，湧入網友狂讚「溫馨！」
蔣萬安今天在臉書貼文說，下班回家繼續上班，「三寶多多，喝完牛奶睡過夜，就是我最棒的父親節禮物，祝所有超人爸爸們父親節快樂。」
除蔣萬安，副市長李四川今天一早也在臉書貼文說，祝全天下辛勞為家「付清」一切的爸爸，「父親節快樂」，也湧入大批網友狂按讚，跟李四川說辛苦了，父親節快樂。
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