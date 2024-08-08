快訊

奧運羽球／陳詩媛接機被酸「不會幫揹東西」 王齊麟14字霸氣回擊網讚爆

刷載具總卡關？LINE發票管家「發票捷徑攻略」 iOS、安卓1鍵搞定

奧運拳擊／林郁婷晉金牌戰寫紀錄 與母視訊拍胸脯：會將金牌帶回台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫馨！三寶爸蔣萬安居家服哄兒入睡…曝今年最大父親節禮物是「他」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。圖／擷取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。圖／擷取自蔣萬安臉書

今天父親節，台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。

今天88父親節，一早臉書湧入許多父親節快樂貼文，蔣萬安今天一早在臉書貼出三寶爸睡前戴眼鏡、居家服餵奶影片，湧入網友狂讚「溫馨！」

蔣萬安今天在臉書貼文說，下班回家繼續上班，「三寶多多，喝完牛奶睡過夜，就是我最棒的父親節禮物，祝所有超人爸爸們父親節快樂。」

除蔣萬安，副市長李四川今天一早也在臉書貼文說，祝全天下辛勞為家「付清」一切的爸爸，「父親節快樂」，也湧入大批網友狂按讚，跟李四川說辛苦了，父親節快樂。

台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。圖／擷取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起來（怕）」。果然蔣萬安慈父手勢加上像催眠曲的說話語調，三寶喝奶喝到睡著了。圖／擷取自蔣萬安臉書
副市長李四川今天一早也在臉書貼文說，祝全天下辛勞為家「付清」一切的爸爸，「父親節快樂」，也湧入大批網友狂按讚，跟李四川說辛苦了，父親節快樂。圖／引用自李四川臉書
副市長李四川今天一早也在臉書貼文說，祝全天下辛勞為家「付清」一切的爸爸，「父親節快樂」，也湧入大批網友狂按讚，跟李四川說辛苦了，父親節快樂。圖／引用自李四川臉書

父親節 蔣萬安

延伸閱讀

8/16來追星！蔣萬安宣布香堤廣場 將辦奧運英雄時尚派對

雙城論壇預計月底登場 藍議員：陸不想為難蔣萬安不想示好賴清德

彭蒙惠曾說台灣如鑽石般珍貴 蔣萬安曝這事：我畢生榮幸

林郁婷遭質疑性別 蔣萬安發聲力挺：毫無疑問她就是女性

相關新聞

踏青注意！颱風致石碇淡蘭古道崩塌 外按段至老街段封閉整修

淡蘭古道是不少遊客遊走山林的好去處，不過其中位於石碇的外按段受到凱米颱風侵襲，步道基礎邊坡崩塌，讓不少常前往的民眾憂心。...

溫馨！三寶爸蔣萬安居家服哄兒入睡…曝今年最大父親節禮物是「他」

今天父親節，台北市長蔣萬安一早在臉書貼出三寶爸日常，並自曝奶爸最大心願就是「多多（三寶）...，一覺到天亮喔，半夜不要起...

再生家具銷售下降？ 雙北遭檢討

民眾丟棄的家具、電器，經清潔隊員巧手精修重生，能發揮剩餘價值。新北、台北環保局推動再生家具銷售表現分別遭審計單位檢討，新...

新北鶯歌車站 通勤族怨採買不便

新北市美術館即將正式營運，不少遊客會搭火車到鶯歌站再徒步前往展館，車站去年新增12座電扶梯及空間改造，完工後2樓店面閒置...

滿65歲長者續租社宅到終老 北市納研議

台北市邁入超高齡社會，民代指，北市社宅政策沒考量弱勢長者需求，住滿就得離開，老人租屋條件較一般人困難，希望北市能跟進新北...

新北105市道改善 拚明年招標

新北105市道改善工程有望解決往返林口及八里之間交通困境，先前受限經費問題無下文，國土署近日已原則同意補助。新北新工處說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。