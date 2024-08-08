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滿65歲長者續租社宅到終老 北市納研議

聯合報／ 記者楊正海李定宇／連線報導
北市社宅議員盼跟進新北，65歲以上長者可租住至終老。圖／北市都發局提供
北市社宅議員盼跟進新北，65歲以上長者可租住至終老。圖／北市都發局提供

台北市邁入超高齡社會，民代指，北市社宅政策沒考量弱勢長者需求，住滿就得離開，老人租屋條件較一般人困難，希望北市能跟進新北，提出社宅長者安心居住方案，只要年齡達65歲以上都可繼續申請承租。都發局表示，會協請社會局對老人居住照顧問題提供意見，納入後續研議參考。

市議員詹為元指出，社會住宅是給有需要的民眾可安心居住的房源，市府社宅除給一般戶，40%透過評點制提供給弱勢戶。弱勢戶在租屋條件上較其他人困難，在原先住宅期間合約期滿後，租屋挑戰巨大。

詹為元指出，鄰近的新北市提出「新北市青年社會住宅長者安心居住方案」，此方案執行模式為未來除非不符承租資格、違反租約管理規則或有因疾病治療、入住照顧機構等無法長住，住戶在原租期屆滿後，只要年齡達65歲以上可續申請承租。

北市都發局表示，長者若是以低收入戶、弱勢評點戶等弱勢身分申請入住，最長可以住12年，將再協請社會局就老人居住照顧問題提供意見，納入後續研議。

新北市城鄉局指出，新北去年8月即推出長者安心居方案，社宅內無論獨居或皆為65歲長者居住，可無條件持續住到終老，目前有2名長者有表達持續居住需求，預計未來適用方案長者會持續增加。

獨居 社宅 社會住宅

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