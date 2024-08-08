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新北鶯歌車站 通勤族怨採買不便

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北鶯歌車站2樓車站購票處周邊，目前僅有1家便利商店營業中，其他店舖閒置近1年未使用。記者李定宇／攝影
新北鶯歌車站2樓車站購票處周邊，目前僅有1家便利商店營業中，其他店舖閒置近1年未使用。記者李定宇／攝影

新北市美術館即將正式營運，不少遊客會搭火車到鶯歌站再徒步前往展館，車站去年新增12座電扶梯及空間改造，完工後2樓店面閒置近1年，引起通勤族不滿。台鐵表示，已招標完成，商家預計年底進駐，議員呼籲台鐵要與在地整合，才能創造更大效益。

鶯歌車站斥資1.3億元改建，去年9月完工，服務每天1.8萬通勤族，及美術館開館後人潮。因車站施工，2樓店舖結束營業，去年9月完工後閒置至今，只剩1家便利商店撐場，其他6間店鋪空著，通勤族反映採買不方便。

有民眾說，之前鶯歌車站2樓有便當、蛋糕、扭蛋機、民生用品等商店，如今只剩便利商店，能採買的東西變少，不僅購物不便，也使得車站氣氛冷清。

市議員呂家愷說，車站2樓現有1家便利商店，在後站也有同一品牌，台鐵招商缺乏整合、區隔，應與在地特色商家多協調、規畫，增加在地性，才能加大效益。

台鐵資產管理中心表示，之前車站進行改建工程，先與店家解約以利施工，去年9月完工後，已辦理招標，待台鐵與統包廠商簽約用印後，統包廠商將招租，預計年底前會有店家進駐。

資產中心表示，合約內容規定不得使用明火，且考量店舖下方有高壓電線，部分空間不得用水，若販售食品類須在車站外烹煮再於站內販售。合約中規定要降低商家重複性，盡量多元。

便利商店 台鐵 通勤族

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