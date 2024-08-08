新北105市道改善 拚明年招標

新北105市道改善工程有望解決往返林口及八里之間交通困境，先前受限經費問題無下文，國土署近日已原則同意補助。新北新工處說，預計年底可取得全數用地，待中央經費下來經審議程序就可招標，盼明年上半年走完相關流程；民代提醒，需慎選廠商才不致延宕，八里端交通也需更完善規畫。

新北市政府昨天開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，聚焦四大交通建設，其中連接八里及林口的105市道受注目，因蜿蜒崎嶇、寬度不足，新北規畫改善，卻碰上中央經費不足，工程難發包。

工務局表示，105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程全長2.46公里，總經費68.37億元（用地費6.85億、工程費61.52億），經內政部國土署8月1日生活圈小組會議審查，原則同意補助該案所需的經費，中央補助大約46.56億元，但是後續仍依正式會議紀錄為主。

新工處土木科長洪意晴說明，現已完成工程設計，預計年底可取得全數用地。若接下來接獲國土署正式會議記錄，將依序按「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，進行國土署、工程會經費審議程序，希望明年上半年能順利通過，接著再由新工處辦理後續工程招標，預估工期48個月。

市議員蔡淑君表示，市府因為徵收問題另規畫A3道路，105市道相關規畫也準備好，就待中央點頭，接下來就是要慎選廠商，別因改標而致工程延宕。

市議員鄭宇恩說，八里端周邊道路不同於105市道雙向共4線道，而是雙向2線道，擔心105市道僅將林口車潮引至八里，解決林口交通窘境，對八里區也要有因應作為。