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再生家具銷售下降？ 雙北遭檢討

聯合報／ 記者葉德正林佳彣／連線報導
被民眾丟棄的家具，經過新北市清潔隊員黃大德巧手完美復活。本報資料照片
被民眾丟棄的家具，經過新北市清潔隊員黃大德巧手完美復活。本報資料照片

民眾丟棄的家具、電器，經清潔隊員巧手精修重生，能發揮剩餘價值。新北、台北環保局推動再生家具銷售表現分別遭審計單位檢討，新北2020年建置展售中心推廣二手良品，審計報告指，銷售率2020年40.93％，2023年腰斬至19.40％，拍賣網銷售率也降，環保局解釋，展售數2020年821件，去年2500件，才致銷售率下降，從金額來看，是從4萬6千成長至去年13萬7000元，銷售額有成長。

另，北市家具再生展示場成立21年，每年修復家具約1萬件，年均銷售逾8千件，審計部指近3年得標率逐年降低，放倉庫數量多且雜，環保局也無書面盤點紀錄，未能正確掌握庫存數量。

逢年過節家戶大掃除，民眾將老舊家具、電器或自行車交環保局回收，新北八里區有一座木工基地，經具木工專長的清潔隊員修繕，找回第二生命，吸引民眾搶便宜。黃姓女子說，每到開學季，展售中心釋出許多300元以內二手桌椅、床具，值得挖寶。

新北審計處指出，新北再生家具展售中心銷售率從2020年的40.93%，2022年跌至15.92%，2023年雖升至19.40%，仍明顯下降；拍賣網銷售率從2020年的14.32%續降至去年的7.88%。

審計處說，再生家具會媒合給弱勢家庭，並提供清潔隊、圖書館或里民活動中心領用，與辦理跳蚤市場義賣，但領用物資缺乏紀錄，管理不夠妥善。

環保局表示，今年度每月銷售額較去年增加40%，會視需求增加開放時間。所得全數捐市府愛心大平台，去年也檢討進、銷、存物編碼，核實控管領用情形。

北市現有內湖、萬華2處再生家具展示場，審計報告指出，環保局2021年至2023年9月販賣再生家具2萬3551件，總成交金額1554萬餘元，近年拍賣得標率下滑，庫存管理不夠嚴謹。

環保局資源循環管理科長林鈺惠回應，不清楚審計部「得標率」定義及計算方式，2021年至2023年分別售出8220件、8875件、8986件再生家具，總成交金額年均568萬元。

林鈺惠指出，修復完成的再生家具會在展售場待售，有編號列管；未建立編號的家具品項，包含半成品、待修品或可供再製的剩餘木材等組件，木工師傅依不同物件的修復需求，再拆分重組或創新，因此無編碼。環保局今年5月有修正「台北市廢棄家具再生利用流程」，強化內控作業。

圖書館 大掃除 弱勢家庭 新北 環保局

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