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8/16來追星！蔣萬安宣布香堤廣場 將辦奧運英雄時尚派對

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾原信／攝影

巴黎奧運賽事進行中，中華隊部分比賽結束選手已陸續返台，台北市長蔣萬安今天晚間也在臉書宣布，下周五將在信義區香堤廣場舉辦一場「巴黎奧運英雄時尚派對」，並跟所有市民朋友說「8月16日，一起來追星！」

蔣萬安今天在臉書說，今年的巴黎奧運，台北市的選手目前已經為中華隊、為全台灣在國際賽場上奪下一金三銅的好成績，隨著台灣之光陸續回國，一場盛大的慶祝派對即將登場！8月16日在信義區的香堤大道廣場，奧運英雄們將以台灣巨星的規格走紅毯。

蔣提到，不只光榮奪牌王齊麟、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻，還有所有台北市的選手，不論有沒有奪牌，都是代表台灣奮戰拚搏，「都是我們的驕傲、我們的英雄！」選手的教練和家人，也都受邀齊聚一堂，讓奧運星光籠罩台北！「這一次，沒有時差、不用轉播，來追星，讓中華隊選手聽見家鄉的喝采、歡呼聲 ！」

蔣萬安今天晚間在臉書宣布，下周五將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，「8月16日，一起來追星！」。圖／示意圖片以AI繪圖生成／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安今天晚間在臉書宣布，下周五將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，「8月16日，一起來追星！」。圖／示意圖片以AI繪圖生成／引用自蔣萬安臉書

巴黎奧運 派對

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