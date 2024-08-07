8/16來追星！蔣萬安宣布香堤廣場 將辦奧運英雄時尚派對

巴黎奧運賽事進行中，中華隊部分比賽結束選手已陸續返台，台北市長蔣萬安今天晚間也在臉書宣布，下周五將在信義區香堤廣場舉辦一場「巴黎奧運英雄時尚派對」，並跟所有市民朋友說「8月16日，一起來追星！」

蔣萬安今天在臉書說，今年的巴黎奧運，台北市的選手目前已經為中華隊、為全台灣在國際賽場上奪下一金三銅的好成績，隨著台灣之光陸續回國，一場盛大的慶祝派對即將登場！8月16日在信義區的香堤大道廣場，奧運英雄們將以台灣巨星的規格走紅毯。