北市4期空品區115年施行 南京東仁愛信義路入列

北市環保局預告劃設南京東路、仁愛路、信義路為第4期空品區，民國115年1月1日起施行；柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測等。

北市環保局表示，為提升空氣品質並維護市民健康，持續擴大劃設空氣品質維護區，加強管制高污染車輛。預告劃設第4期空品維護區，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路、東至復興南北路交叉口）東西向車道，涵蓋7所學校、台大醫院、公車專用道與自行車道。

環保局表示，自115年1月1日起進入第4期空品維護區的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局表示，第4期空品維護區考量影響範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，預定規劃自114年1月1日起將進行為期1年宣導，自115年1月1日起至6月30日針對違規車主寄送勸導通知單；115年7月1日起，違規車主將直接取締告發，違反者處新台幣500元至6萬元罰鍰。

環保局說明，延續114年元旦上路的第3期空品維護區，選擇市區主要道路，管制區域擴大劃設「第4期空氣品質維護區」，並結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高污染車輛，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空品維護區立法精神，保護特定敏感族群如學生、醫療院所病患等。