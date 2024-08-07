金山甘藷正盛產 千人夜間星光焢窯活動8日開放報名

新北金山盛產地瓜，出產的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷大獲好評。金山區公所表示，8月份為甘藷產季，將舉辦系列活動，不但有千人夜間星光焢窯，還可看表演，邀請民眾來趟金山甘藷輕旅行。

金山因鄰近海岸多風並緊鄰大屯火山系，肥沃的火山地質黑壤土加上排水性佳，種出來的甘藷形體似紡錘體、質地細膩甜度高，廣受民眾喜愛。

金山區公所表示，2024金山甘藷季將開跑，本年度的「龍來金山焢窯趣」千人焢窯主活動，將在8月24日於新北市金山區玉爐路與陽金公路交接口的農田舉辦，8日中午12點起於金山區公所網站及臉書專頁受理網路報名，焢窯活動分為午後窯及星光窯2場次進行，窯數有限，每窯1500元，現場還有免費甘藷DIY體驗及農夫市集。

農業局代理局長諶錫輝表示，金山甘藷產季主場活動將於8月24日展開，與金山北海夜金閃閃系列活動結合，邀請民眾一起來金山焢甘藷、逛老街，參加北海潮與火觀賞火舞及星光電影院，享受金山夏日在地特色。