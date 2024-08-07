苗栗縣台6線8日、台61線12日施工封閉 用路人注意改道
苗栗縣台61線後龍鎮玄寶大橋8月12日上午8點至14日下午6點，台6線公館國小前8月8日晚上9點至9日上午6點，兩路段分別封閉施工，用路人要注意改道。
公路局辦理台61線94公里455公尺玄寶大橋局部補強及改建工程，預定8月12日上午8點至14日下午6點，封閉台61線93公里至99公里100公尺，全線進行第一階段吊梁施工作業，如提早完成，將提早開放通行。
施工期間請改道行駛替代道路，北上線台61線後龍交流道下、台6線、台1線、台13甲、台1己、台61線；南下線台61線竹南交流道下、台1己、台13甲、台1線、台6線、台61線。
此外，台6線公館國小前行人天橋拆除工程，8日晚上9點至9日上午6點道路封閉施工，改道福和路、館李路、福平路、館前路、仁愛路一段，請用路人注意。
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