綠帶環境也能動健康 淡水水碓里增設體健設施

淡水區公所於淡水區中山北路綠帶增設體健設施及休憩座椅，在新北議員陳偉杰、水碓里長孫麗明及淡水區長陳炳仲等人見證下啟用，水碓里長孫麗明表示，感謝市議員及公所用心，去年爭取今年就設置完成，讓民眾休閒活絡筋骨之餘也能綠帶環境中聊天和聯絡情感。

市議員陳偉杰表示，淡水區中山北路一段188號前綠帶空間，是水碓里內難得的休閒環境，也是里民休閒散步場所，而里長相當用心，為提昇里民的健康水平並豐富休閒生活，也一同爭取設施。於綠帶空間增設涵蓋上肢及下肢活動的體健設施，滿足一般民眾的活動需求。除了體健設施，本次還特別增設了休閒座椅，這些設施都能讓人感受到溫馨與關懷。

淡水區長陳炳仲表示，感謝議員及里長的支持及努力，設施增設不僅能夠促進里民的身體健康，也能夠提升里民的生活品質，隨著這些設施的投入使用，綠帶環境變成一個更加宜人和多功能的公共空間，後續公所除持續推動改善更新轄內設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。