快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃自標價「萬元」 狂扭畫面曝光好市多震怒

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

星宇航空申請上市 證交所通過了

綠帶環境也能動健康 淡水水碓里增設體健設施

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區中山北路綠帶增設體健設施及休憩座椅，在新北議員陳偉杰、水碓里長孫麗明及淡水區長陳炳仲等人見證下啟用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中山北路綠帶增設體健設施及休憩座椅，在新北議員陳偉杰、水碓里長孫麗明及淡水區長陳炳仲等人見證下啟用。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區公所於淡水區中山北路綠帶增設體健設施及休憩座椅，在新北議員陳偉杰、水碓里長孫麗明及淡水區長陳炳仲等人見證下啟用，水碓里長孫麗明表示，感謝市議員及公所用心，去年爭取今年就設置完成，讓民眾休閒活絡筋骨之餘也能綠帶環境中聊天和聯絡情感。

市議員陳偉杰表示，淡水區中山北路一段188號前綠帶空間，是水碓里內難得的休閒環境，也是里民休閒散步場所，而里長相當用心，為提昇里民的健康水平並豐富休閒生活，也一同爭取設施。於綠帶空間增設涵蓋上肢及下肢活動的體健設施，滿足一般民眾的活動需求。除了體健設施，本次還特別增設了休閒座椅，這些設施都能讓人感受到溫馨與關懷。

淡水區長陳炳仲表示，感謝議員及里長的支持及努力，設施增設不僅能夠促進里民的身體健康，也能夠提升里民的生活品質，隨著這些設施的投入使用，綠帶環境變成一個更加宜人和多功能的公共空間，後續公所除持續推動改善更新轄內設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

淡水 議員 陳偉杰

延伸閱讀

歡慶父親節 淡水油車里共餐揪爸爸切大蛋糕

三芝佛朗明哥陸橋換新妝 海光一色視覺盛宴

淡海國小歡樂疊杯夏令營 融入英語學習國際化

民眾盼青春山海線YouBike站點能增加 新北：以市區短程接駁為主

相關新聞

開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，...

石門暑期機車考照服務學子 里長盼年年辦理

石門區機車下鄉考照服務今年再度開辦，即日起受理收件，至8月16日為止，而考試時間為8月24日，還在暑假期間，讓符合資格的大學新鮮人可以就近在住家附近考試，尖鹿里長邱朝欉就希望往後能夠年年規劃暑假在風景優美、氣候穩定的石門區來辦理考照服務，造福偏鄉。

金山甘藷正盛產 千人夜間星光焢窯活動8日開放報名

新北金山盛產地瓜，出產的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷大獲好評。金山區公所表示，8月份為甘藷產季，將舉辦系列活動，不...

金山彩田米秋收 在地學童認識鄉土、吃家鄉米

彩田友善農作在執行長楊儒門來到金山後，開始鼓勵農友友善耕作北海岸的稻田，從只有兩個農友響應到現在有15位農民加入，土地面積更是從1.8公頃到現在有20公頃的友善種植。近來進入秋收稻米收割時節，彩田友善農作也邀請協力友善耕作的學校、社區與長官貴賓一同前來，見證友善米熟成的時刻，感受豐收喜悅。

瑞芳傑魚里共餐好熱鬧 捐加菜金、切蛋糕慶父親節

每周三是瑞芳區傑魚里的銀髮共餐日，今(7)日在父親節前夕，銀髮共餐加菜超澎湃，還安排義剪為長者改頭換面，市議員林裔綺也到場並小試身手，幫長者剪頭髮初體驗，另外在場爸爸們還一起切蛋糕慶祝，還有在地企業觀天下有線電視公司捐贈共餐經費一萬元，讓共餐特別熱鬧有趣。

淡水暑假歡樂疊杯夏令營 市議員與孩子一起挑戰

中華競技疊杯運動推廣協會與新北市議員陳偉杰，共同舉辦113年競技疊杯歡樂疊杯暑期夏令營活動，日前來到新北市淡水區竹圍國小，由教練帶著大家一起玩疊杯讓孩子渡過一個充實的學習暑假，市議員陳偉杰更與孩子一起挑戰玩疊杯的樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。