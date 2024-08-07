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19歲出部落打拼顧家盡責 陳正忠獲汐止模範父親

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所表揚的模範父親中，由山光里推薦的陳正忠，本身是原住民，在里內擔任義工，服務鄰里相當盡責。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所表揚的模範父親中，由山光里推薦的陳正忠，本身是原住民，在里內擔任義工，服務鄰里相當盡責。 圖／觀天下有線電視提供

父親節就快到了，在今年汐止區公所表揚的模範父親中，由山光里推薦的陳正忠，本身是原住民，19歲的時候從花蓮鳳林出部落打拼，來到台北工作，儘管辛苦也很忙，不過，對於子女的教養很重視，10幾年前退休後，也在里內擔任義工，服務鄰里相當盡責，所以，山光里長陳永松也提報他為模範父親。

由山光里長陳永松推薦的模範父親陳正忠，在汐止區公所表揚當天，是由女兒、女婿陪伴上台領獎，讓他真的很開心，陳正忠本身是原住民，19歲的時候從花蓮鳳林出部落到都市，一開始在鋼鐵工廠工作，後來又開公車養家，也養大了三個女兒，儘管工作忙，但是對於子女的教養很重視，現在孩子們都長大有份工作，老爸爸已經很欣慰。

山光里長陳永松表示，因為每年的模範父親、模範母親，幾乎都會提名一個原住民同胞，這一次就提名張正宗，他是里內第4鄰的鄰長，蠻盡責的，在為里服務，再來他又是義工，在巷弄掃地，都蠻勤快的，無怨無悔的在為山光里付出，所以就提名他，他對家庭，就自己了解，他對這個家庭的貢獻，對子女的教養、還有對女婿，都很照顧，把子女教養的很好。

模範父親陳正忠說，很開心今年能夠獲選為模範父親，從小是在花蓮鳳林，19歲的時候開始離鄉背景來到都市，一開始是在南港的鐵工廠上班，後來又到松山鐵工廠，前後鐵工廠上班10幾年，但那是粗重活，年輕的時候做還可以，後來比較沒力氣了，就去考大客車駕照，考上後就開公車養家，也養大了三個女兒上大學，孩子們都長大有份工作，老大是教會牧師、老二是公司會計，老三則是馬偕及護理師，都有自己的成就了。

把小孩教的很好，年輕時辛苦工作顧家庭，60歲的時候，當時在開公車，女兒希望爸爸不要那麼辛苦，所以，陳正忠也開始他的退休生活，不過，他也沒閒著，當鄰長，還當山光里的志工，每個星期固定都會出來一起打掃環境，服務鄰里相當盡責，所以，里長今年特別提報為模範父親。

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