淡水暑假歡樂疊杯夏令營 市議員與孩子一起挑戰
中華競技疊杯運動推廣協會與新北市議員陳偉杰，共同舉辦113年競技疊杯歡樂疊杯暑期夏令營活動，日前來到新北市淡水區竹圍國小，由教練帶著大家一起玩疊杯讓孩子渡過一個充實的學習暑假，市議員陳偉杰更與孩子一起挑戰玩疊杯的樂趣。
市議員陳偉杰表示，現今是科技進步迅速、3C電子產品發達的時代，議員希望藉由疊杯活動可以提升大腦專注力及協調性，還能夠認識來自不同學校的小朋友一起學習，暫時遠離電子產品以降低它們帶來的隱性傷害。
中華競技疊杯運動推廣協會總教練蘇詩婷表示，孩子在疊杯訓練過程中，不僅是培養專注與興趣，更可以讓他們遠離3C電子用品，因此也非常鼓勵孩子與家長可以一起來學習，而這項運動比賽可以訓練孩子的專注力與手眼協調，在最短的秒數當中要取得最好的成績也讓孩子面臨到許多挑戰，同時也是培養孩子克服困難的能力。
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