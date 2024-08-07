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瑞芳傑魚里共餐好熱鬧 捐加菜金、切蛋糕慶父親節

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
每周三是瑞芳區傑魚里的銀髮共餐日，在地企業觀天下有線電視公司捐贈共餐經費一萬元，讓共餐特別熱鬧有趣。 圖／觀天下有線電視提供
每周三是瑞芳區傑魚里的銀髮共餐日，在地企業觀天下有線電視公司捐贈共餐經費一萬元，讓共餐特別熱鬧有趣。 圖／觀天下有線電視提供

每周三是瑞芳區傑魚里的銀髮共餐日，今(7)日在父親節前夕，銀髮共餐加菜超澎湃，還安排義剪為長者改頭換面，市議員林裔綺也到場並小試身手，幫長者剪頭髮初體驗，另外在場爸爸們還一起切蛋糕慶祝，還有在地企業觀天下有線電視公司捐贈共餐經費一萬元，讓共餐特別熱鬧有趣。

傑魚里里長周清標說，每周共餐都會特別設計菜色，不僅要好吃還要兼顧營養，讓長者都吃得很開心，適逢父親節前夕，也有義剪服務，還有準備大蛋糕歡度父親節，今天也特別感謝觀天下有線電視公司捐贈加菜金，讓今天活動錦上添花。

今天共餐前現場的義剪服務，讓替長者改頭換面，市議員林裔綺今天也到場並小試身手，市議員林裔綺說，傑魚里銀髮共餐有聲有色，今天還有許多活動，也幫長者剪頭髮初體驗，覺得很有趣新鮮，幸好長者都很滿意。

觀天下有線電視公司經理曾儒聰說，有線電視在地經營二十多年，長期與地方都有緊密的互動，這次到傑魚里共餐致贈加菜金，盼拋磚引玉一起來關心社區長者，讓他們更開心樂活。

員林 父親節 議員

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