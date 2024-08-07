金山彩田米秋收 在地學童認識鄉土、吃家鄉米

彩田友善農作在執行長楊儒門來到金山後，開始鼓勵農友友善耕作北海岸的稻田，從只有兩個農友響應到現在有15位農民加入，土地面積更是從1.8公頃到現在有20公頃的友善種植。近來進入秋收稻米收割時節，彩田友善農作也邀請協力友善耕作的學校、社區與長官貴賓一同前來，見證友善米熟成的時刻，感受豐收喜悅。

金山區公所主秘陳其泓表示，感謝彩田友善農作執行長楊儒門來到金山，讓金山的友善土地面積越來越多，並且也有越來越多農民響應友善耕作，不僅如此，還有金山四所國小的學童都能吃到彩田米，近來更擴及到萬里區的兩所小學也共同受惠，也期待未來友善面積能夠更多，讓地球環境因彩田米而更友善。

稻田旁的活動現場，不少長官、貴賓雲集，在地學校與北海岸各區的農村社區成員全都一起共襄盛舉，在割稻前，眾人也遵循古禮先敬天謝地，而後在農民與耆老的協助下，在地學童們下田收割稻米，感受到農民耕作的粒粒皆辛苦。

彩田友善農作執行長楊儒門很感謝政府機關的資源挹注、在地農民的響應，還有善心企業的契作收購，再將彩田米不只是使用在企業產品，更加回饋在地學校營養午餐使用，期待讓在地童插秧、收割的食農教育得以讓孩子們認識鄉土，並且企業的公益回饋得以讓學童品嚐到家鄉米，感受到鄉土所孕育的友善與美好。