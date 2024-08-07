石門暑期機車考照服務學子 里長盼年年辦理

石門區機車下鄉考照服務今年再度開辦，即日起受理收件，至8月16日為止，而考試時間為8月24日，還在暑假期間，讓符合資格的大學新鮮人可以就近在住家附近考試，尖鹿里長邱朝欉就希望往後能夠年年規劃暑假在風景優美、氣候穩定的石門區來辦理考照服務，造福偏鄉。

尖鹿里長邱朝欉說，從109年聖安宮前廣場劃設機車考照練習場開始，機車下鄉考照服務就在這裡舉辦，堪稱是北海岸臨海最美的機車考照練習場，更為了讓有需要的民眾夜間也可以練習，劃設之初就特別將用不到的路燈遷移到這裡，讓夜晚的練習場也明亮舒適。

此外里長邱朝欉也提及，石門地區離監理站有段距離，青年學子前往考照不只舟車勞頓，還可能因為考場不熟悉需要重考，因此爭取這個服務就是為了造福在地的青年學子，不過去年因故寒暑假考照都在三芝辦理，為此也期盼蘆洲監理站能夠聽見偏鄉民眾的心聲，往後能夠年年規劃暑假在風景優美、氣候穩定的石門來辦理考照服務，造福偏鄉，也讓偏遠地區的青年學子考照更安全與順利。