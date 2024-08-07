開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，劉和然說，他斟酌很久，才嘗試開臉書，主要是記錄個人生活，跟選舉無關。

劉和然今出席「金山甘藷季－龍來金山 焢窯趣」後受訪，劉和然表示，開設臉書帳號他是斟酌很久，因為很多好友都說，每次想看他，可是都找不到任何訊息，就想說「好吧試著開臉書」，目前是要記錄個人生活，利用下班時間跟假日談生活相關的東西，跟選舉無關。

劉和然表示，他還沒經營過臉書，也無法每天處理，希望每周可以為自己做點紀錄，臉書若直接開放，會無法兼顧很多事情，所以先封閉個人頁面，如果有好朋友要加入，不一定馬上看到，需要給他一點時間。

據了解，劉和然因工作繁忙，過去都沒有使用網路平台，但近日被市府員工發現，除了FB外，也開始在經營Ｘ（Twitter），但目前尚未開放個人頁面。

2026新北市長選戰，藍營可能人選中，除了劉和然，還有台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷，新北市議員林國春也表態有意角逐。