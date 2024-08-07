快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然（中）今出席「金山甘藷季－龍來金山 焢窯趣」後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然（中）今出席「金山甘藷季－龍來金山 焢窯趣」後受訪。記者江婉儀／攝影

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，劉和然說，他斟酌很久，才嘗試開臉書，主要是記錄個人生活，跟選舉無關。

劉和然今出席「金山甘藷季－龍來金山 焢窯趣」後受訪，劉和然表示，開設臉書帳號他是斟酌很久，因為很多好友都說，每次想看他，可是都找不到任何訊息，就想說「好吧試著開臉書」，目前是要記錄個人生活，利用下班時間跟假日談生活相關的東西，跟選舉無關。

劉和然表示，他還沒經營過臉書，也無法每天處理，希望每周可以為自己做點紀錄，臉書若直接開放，會無法兼顧很多事情，所以先封閉個人頁面，如果有好朋友要加入，不一定馬上看到，需要給他一點時間。

據了解，劉和然因工作繁忙，過去都沒有使用網路平台，但近日被市府員工發現，除了FB外，也開始在經營Ｘ（Twitter），但目前尚未開放個人頁面。

2026新北市長選戰，藍營可能人選中，除了劉和然，還有台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷，新北市議員林國春也表態有意角逐。

劉和然

延伸閱讀

市政交流會 劉和然：侯交代準備資料不藏私

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

新北市府組團赴日招商 東京說明會盼拓合作新機

藍綠新北拚場 劉和然：人民要當國會的靠山

相關新聞

開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，...

歡慶父親節！北市運動中心健身房、游泳池免費 天文館曝將有罕見天象

爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池...

新店山頂奇人15年來帆布遮身無電度日

一位隻身在新店山區的74歲阿伯，15年來僅以帆布和竹枝搭蓋簡易棲身處，過著沒電的生活，水源則引自山上流下來的山泉，他遍種絲瓜、南瓜、地瓜葉和百香果、香蕉、鳳梨等，並養有幾隻雞，每日撿拾雞蛋到山下換取餐

65歲以上長者住社宅可租至終老？北市都發局：需研議

台北市提前抵達超高齡社會，北市議員詹為元指出，北市社宅政策，沒考量弱勢長者需求，住滿就得離開，老人自身條件較一般人困難，...

林郁婷凌晨4強賽 新北體育局辦直播派對聲援

台灣女拳王林郁婷於明天凌晨3時30分，將出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽。新北市體育局表示，已經跟秘書處借市府三樓逗...

雙城論壇預計月底登場 藍議員：陸不想為難蔣萬安不想示好賴清德

今年台北上海雙城論壇預計8月底舉辦，因是賴清德總統上任第一年的雙城，引發各界關注對岸會派哪層級來台？據了解，目前市府尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。