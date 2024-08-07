大稻埕夏日節壓軸煙火七夕登場 芒果醬玖壹壹助陣

慶祝七夕情人節，台北市觀傳局表示，大稻埕夏日節480秒壓軸煙火秀將在10日登場，還有玖壹壹、葛西瓦、芒果醬等歌手團體現場演出，周邊道路將從當天晚間6時起進行管制。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，2024大稻埕夏日節壓軸煙火秀10日晚間8時登場，當天自下午3時起就會有舞台活動，由就以斯JOYCE、Theseus忒修斯、南西肯恩、李浩瑋、芒果醬Mango Jump、玖壹壹及葛西瓦等13組藝人接力開唱。

觀傳局指出，配合活動舉行，淡3號至淡5號水門將自當天上午6時起實施車輛只出不進；淡1號至6號水門自下午3時30分至晚間11時禁止通行，管制對象包含機車及自行車，活動場域周邊YouBike2.0也自下午5時起暫停營運。

此外，周邊環河北路、涼州街、延平北路、長安西路及市民大道等道路，將在當天晚間6時起實施彈性交通管制。

觀傳局表示，屆時預期吸引大批人潮共賞煙火，除與交通局、警察局合作加派人力疏導，也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，可由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，再步行至3號水門進入延平河濱公園或大稻埕碼頭。

另一方面，台北市立天文科學教育館預告，七夕傍晚7時將發生10年未見的「月掩角宿一」，歡迎民眾透過「臺北天文館」YouTube頻道觀看直播，或親臨天文館免費參加「七夕浪漫弦樂四重奏」音樂會，現場同步欣賞難得天象。