新北高灘地設施使用費部分調高 足球場漲1倍

因應物價調整，新北市府今天修正通過高灘地場地使用收費，足球場漲幅1倍最高，並新增固定翼遙控飛機場假日每場新台幣3200元。但，設施平常都開放使用，辦活動包場才會收費。

新北市政府水利局長宋德仁今天市政會議提案，修正「新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準」，他說，依規費法收費基準每3年至少應定期檢討，近年陸續增加河濱休閒設施，基於使用者付費原則，故修正收費標準的場地費用。

水利局表示，這次修正內容包括網球場、足球場、遙控賽車場、多旋翼遙控飛機場等場地的收費額度；並新增羽球場、固定翼遙控飛機場等場地的收費。

依據新修訂的收費額度，足球場平日每場次由原先的250元增加為500元，假日由350元增為700元，增加幅度最高。網球場等也有不同幅度的調高。

至於目前的「遙控飛機場」，為避免混淆及檢討成本，將原「遙控飛機場」更名為「多旋翼遙控飛機場」，收費維持原來每場平日600元、假日800元；並新增「固定翼遙控飛機場」，收費平日每場2500元、假日3200元。

水利局說，另外，籃球場、網球場、排球場、沙灘排球場、羽球場、足球場、溜冰場及直排輪競速溜冰場，最小收費單位由每場4小時調整為半場次2小時，及取消夜間電燈照明費。

高灘地管理處長張修銘接受中央社記者電訪表示，基於公安，高灘地園區已統一照明設備關閉時間，平日至晚間10時、假日至夜間12時，已涵蓋晚間場次時間，故不另計電燈照明費。

他指出，實際上，平常民眾依序使用高灘地場地都不會收費，假日也常見民眾在草地野餐、露營；除非是舉辦路跑活動、選舉造勢、園遊會、演唱會等，相關有獨享的排他性包場活動，才會依據標準收費。