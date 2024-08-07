快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

新北高灘地設施使用費部分調高 足球場漲1倍

中央社／ 新北7日電

因應物價調整，新北市府今天修正通過高灘地場地使用收費，足球場漲幅1倍最高，並新增固定翼遙控飛機場假日每場新台幣3200元。但，設施平常都開放使用，辦活動包場才會收費。

新北市政府水利局長宋德仁今天市政會議提案，修正「新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準」，他說，依規費法收費基準每3年至少應定期檢討，近年陸續增加河濱休閒設施，基於使用者付費原則，故修正收費標準的場地費用。

水利局表示，這次修正內容包括網球場、足球場、遙控賽車場、多旋翼遙控飛機場等場地的收費額度；並新增羽球場、固定翼遙控飛機場等場地的收費。

依據新修訂的收費額度，足球場平日每場次由原先的250元增加為500元，假日由350元增為700元，增加幅度最高。網球場等也有不同幅度的調高。

至於目前的「遙控飛機場」，為避免混淆及檢討成本，將原「遙控飛機場」更名為「多旋翼遙控飛機場」，收費維持原來每場平日600元、假日800元；並新增「固定翼遙控飛機場」，收費平日每場2500元、假日3200元。

水利局說，另外，籃球場、網球場、排球場、沙灘排球場、羽球場、足球場、溜冰場及直排輪競速溜冰場，最小收費單位由每場4小時調整為半場次2小時，及取消夜間電燈照明費。

高灘地管理處長張修銘接受中央社記者電訪表示，基於公安，高灘地園區已統一照明設備關閉時間，平日至晚間10時、假日至夜間12時，已涵蓋晚間場次時間，故不另計電燈照明費。

他指出，實際上，平常民眾依序使用高灘地場地都不會收費，假日也常見民眾在草地野餐、露營；除非是舉辦路跑活動、選舉造勢、園遊會、演唱會等，相關有獨享的排他性包場活動，才會依據標準收費。

機場 足球

延伸閱讀

洩標案內容獨厚業者…旅行社掌握先機得標 新北體總秘書長、秘書緩起訴

新北105市道改善露曙光 中央原則同意補助拚明年招標

審計處指再生家具銷售率降 新北：銷售金額成長190％

奧運拳擊／力挺林郁婷 新北凌晨辦4強直播派對

相關新聞

開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，...

歡慶父親節！北市運動中心健身房、游泳池免費 天文館曝將有罕見天象

爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池...

新店山頂奇人15年來帆布遮身無電度日

一位隻身在新店山區的74歲阿伯，15年來僅以帆布和竹枝搭蓋簡易棲身處，過著沒電的生活，水源則引自山上流下來的山泉，他遍種絲瓜、南瓜、地瓜葉和百香果、香蕉、鳳梨等，並養有幾隻雞，每日撿拾雞蛋到山下換取餐

65歲以上長者住社宅可租至終老？北市都發局：需研議

台北市提前抵達超高齡社會，北市議員詹為元指出，北市社宅政策，沒考量弱勢長者需求，住滿就得離開，老人自身條件較一般人困難，...

林郁婷凌晨4強賽 新北體育局辦直播派對聲援

台灣女拳王林郁婷於明天凌晨3時30分，將出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽。新北市體育局表示，已經跟秘書處借市府三樓逗...

雙城論壇預計月底登場 藍議員：陸不想為難蔣萬安不想示好賴清德

今年台北上海雙城論壇預計8月底舉辦，因是賴清德總統上任第一年的雙城，引發各界關注對岸會派哪層級來台？據了解，目前市府尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。