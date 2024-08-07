歡慶父親節！北市運動中心健身房、游泳池免費 天文館曝將有罕見天象

爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池免費，台北市立動物園在爸爸節、七夕情人節前110組完成指定任務者也可獲得限量好禮。北市天文館也透露，七夕當天更有10年未見罕見天象「月掩角宿一」將於網路直播，並舉辦Vtuber音樂會。

動物園表示，父親節當天園內教育中心及大門廣場將特別延長開放時間到晚上7點30分，當日入園前110對穿著動物圖案親子裝扮可到遊客服務中心領取小禮物。周六情人節當天至丹頂鶴、越南鷴、亞洲象、無尾熊或西部低地大猩猩5種動物的戶外活動場前，與「情人宣言手牌」、動物一起合影，上傳至FB或IG限動tag「#我在動物園的愛情宣言」及動物園官方帳號，並至出示前110組前往，出示打卡畫面情侶也可兌換小禮物。

園方說，除了父親節、七夕外，12日適逢「世界大象日」在11、12日將由保育員現身與大家分享關於象的方方面面，透過動物保母講古了解大象生態、野外族群的生存危機，將有助於每個人從日常生活消費行為反思如何一起幫助大象。

除動物園外，北市體育局為慶祝父親節和奧運奪牌，即起至本市12區運動中心健身房及游泳池均可免費入場，且因應巴黎奧運賽場頻傳捷報，特加碼優惠至12日止，88節當天台北市各公園泳池、網球中心等場館運動，爸爸可享健身房及泳池入場免費，陪同的子女則享半價優惠。

此外，由北市府推動「U-Sport計畫」響應佳節，父親節當天至合作公民營運動場館的市民會員爸爸們，可獲加碼88U幣，再加上奧運優惠「5U變10U」，等同一次進場就可集得98U幣，歡迎親子朋友們把握機會，熱血運動賺得優惠也賺健康。