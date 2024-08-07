快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

歡慶父親節！北市運動中心健身房、游泳池免費 天文館曝將有罕見天象

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池免費，還能配合「U-Sport計畫」加碼。圖／台北市體育局提供
爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池免費，還能配合「U-Sport計畫」加碼。圖／台北市體育局提供

爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池免費，台北市立動物園在爸爸節、七夕情人節前110組完成指定任務者也可獲得限量好禮。北市天文館也透露，七夕當天更有10年未見罕見天象「月掩角宿一」將於網路直播，並舉辦Vtuber音樂會。

動物園表示，父親節當天園內教育中心及大門廣場將特別延長開放時間到晚上7點30分，當日入園前110對穿著動物圖案親子裝扮可到遊客服務中心領取小禮物。周六情人節當天至丹頂鶴、越南鷴、亞洲象、無尾熊或西部低地大猩猩5種動物的戶外活動場前，與「情人宣言手牌」、動物一起合影，上傳至FB或IG限動tag「#我在動物園的愛情宣言」及動物園官方帳號，並至出示前110組前往，出示打卡畫面情侶也可兌換小禮物。

園方說，除了父親節、七夕外，12日適逢「世界大象日」在11、12日將由保育員現身與大家分享關於象的方方面面，透過動物保母講古了解大象生態、野外族群的生存危機，將有助於每個人從日常生活消費行為反思如何一起幫助大象。

除動物園外，北市體育局為慶祝父親節和奧運奪牌，即起至本市12區運動中心健身房及游泳池均可免費入場，且因應巴黎奧運賽場頻傳捷報，特加碼優惠至12日止，88節當天台北市各公園泳池、網球中心等場館運動，爸爸可享健身房及泳池入場免費，陪同的子女則享半價優惠。

此外，由北市府推動「U-Sport計畫」響應佳節，父親節當天至合作公民營運動場館的市民會員爸爸們，可獲加碼88U幣，再加上奧運優惠「5U變10U」，等同一次進場就可集得98U幣，歡迎親子朋友們把握機會，熱血運動賺得優惠也賺健康。

而天文館也透露，七夕傍晚7點將萬出現難得一見天象「月掩角宿一」，當晚6點33分日落後，初七的一彎明月浮現在西南方天空，有顆亮星緊伴於其左上方，這就是室女座的一等亮星「角宿一」，肉眼輕易可見，不過它在晚上7點1分將被月球掩蔽而突然消失，20點11分再從另一側復出。這是繼2013年之後台灣再度發生出現於夜間，天文館將在晚上6點50分起直播節目中由解說員介紹，並邀請「銀河」與「紫茗」兩位Vtuber獻聲演唱七夕浪漫歌曲。

天文館也透露，七夕傍晚7點將萬出現難得一見天象「月掩角宿一」，當晚6點33分日落後，初七的一彎明月浮現在西南方天空，有顆亮星緊伴於其左上方，這就是室女座的一等亮星「角宿一」，也是繼2013年之後台灣再度發生出現於夜間。圖／天文館提供
天文館也透露，七夕傍晚7點將萬出現難得一見天象「月掩角宿一」，當晚6點33分日落後，初七的一彎明月浮現在西南方天空，有顆亮星緊伴於其左上方，這就是室女座的一等亮星「角宿一」，也是繼2013年之後台灣再度發生出現於夜間。圖／天文館提供

動物園 北市府 情人節

相關新聞

開FB帳號為2026準備？ 劉和然：朋友抱怨找不到他才開

新北市副市長劉和然被外界認為是市長侯友宜的接班人選之一，劉和然近日開設自己的個人FB，被問是否為了選舉還是有無其他規畫，...

歡慶父親節！北市運動中心健身房、游泳池免費 天文館曝將有罕見天象

爸爸節、七夕情人節將至，各商家接連配合推出一連串活動與優惠，北市公營單位也推出多項優惠，包含12區運動中心健身房與游泳池...

新店山頂奇人15年來帆布遮身無電度日

一位隻身在新店山區的74歲阿伯，15年來僅以帆布和竹枝搭蓋簡易棲身處，過著沒電的生活，水源則引自山上流下來的山泉，他遍種絲瓜、南瓜、地瓜葉和百香果、香蕉、鳳梨等，並養有幾隻雞，每日撿拾雞蛋到山下換取餐

65歲以上長者住社宅可租至終老？北市都發局：需研議

台北市提前抵達超高齡社會，北市議員詹為元指出，北市社宅政策，沒考量弱勢長者需求，住滿就得離開，老人自身條件較一般人困難，...

林郁婷凌晨4強賽 新北體育局辦直播派對聲援

台灣女拳王林郁婷於明天凌晨3時30分，將出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽。新北市體育局表示，已經跟秘書處借市府三樓逗...

雙城論壇預計月底登場 藍議員：陸不想為難蔣萬安不想示好賴清德

今年台北上海雙城論壇預計8月底舉辦，因是賴清德總統上任第一年的雙城，引發各界關注對岸會派哪層級來台？據了解，目前市府尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。