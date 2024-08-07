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台南亞太成棒主球場突改人工草皮網路炸鍋 綠議員：匪夷所思

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，召集人民進黨市議員郭鴻儀（右二）也表示目前場地施工是天然草皮，突然更換為人工草皮，令人匪夷所思。記者吳淑玲／攝影
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，召集人民進黨市議員郭鴻儀（右二）也表示目前場地施工是天然草皮，突然更換為人工草皮，令人匪夷所思。記者吳淑玲／攝影

台南市亞太國際棒球訓練中心斥資34億元、歷時6年多興建，進度已達97％，最後的成棒主球場鋪設的天然草皮突然要全面調整鋪設人工草皮，體育局表示是為接軌國際及考量後續維護，但外界盛傳是為辦演唱會改人工草皮，引發網路炸鍋，台南市議會工程委員會今天緊急辦會勘，召集人民進黨市議員郭鴻儀都認為匪夷所思，為何推動7年的亞太棒球村工程，在最後這2個月突然轉彎，且統一球團也反對，要求體育局在臨時會進行專案報告。

亞太棒球村目前進度97%，進入最後一哩路，原訂今年9月完工，因要把天然草皮改為人工草皮，工程延到明年2月，台南市政府體育局否認是為舉辦演唱會，表示是經過考察評估，若使用天然草皮，每次舉辦比賽或活動後，要花費很大心力與經費養護，加上考察天母棒球場、台北大巨蛋使用經驗與管理模式，決定調整鋪設人工草皮，便於管理維護，以年維護費人工草皮約300萬元，天然草皮要600萬元。

郭鴻儀指出，亞太棒球訓練中心從總統賴清德擔任台南市長時開始規畫，包含成棒主球場、成棒副球場、少棒主球場、少棒副球場，還有兩個練習場，以「要成為台灣最好的球場」為目標，卻在最重要的成棒主球場要改用人工草皮，要求市府回應專業使用人建議，統一球團、台南市棒球委員會都呼籲，應回歸使用天然草皮，以保護球員為最大優先考量。

今天出席議員不分黨派均提出，人工草皮有高溫缺點，下方是混凝土，球員若撲球易磨擦受傷，台南市棒球委員會主委陳献榮說，人工草皮有維護較方便的優點，但缺點更多，尤其是高溫，今年8月南韓職棒（KBO）樂天巨人在蔚山文殊球場與LG雙子之戰，因人工草皮測出50度高溫，成為韓職歷史42年以來第一次因天氣太熱而停賽，南部日照時間較長，天然草皮較適合台南，不然就要蓋屋頂。

議會工務委員會到成棒主球場會勘後，召集人郭鴻儀說，現況是以天然草皮設計施工，已預先埋設透水管，若貿然改用人工草皮，先前的花費豈不打水漂？成棒主球場有2萬5千個座位，場地約1萬坪，天然草皮經費約1千1百多萬元，預定的天然草皮將移到小北城市棒球場，但後續變更人工草皮經費還要再花多少錢，工務和體育均說還未計算。

郭鴻儀呼籲市府不要本末倒置，並正視使用人心聲，也會嚴格把關監督預算，要求「維持原設計的天然草皮」，並要求在議會臨時進行專案報告，副市長或祕書長要列席說明。

體育局長陳良乾強調全案是經過專業評估，觀摩天母球場及台北大巨蛋，基於讓亞太棒球村能夠有整體營運效益及永續發展，才變更為人工草皮，且可客制化以選手安全為最高考量；台南市體育局原訂昨天市政會議上提出人工草皮建議，因議會工務委員會會勘已喊停。

台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，只剩最後一哩路。記者吳淑玲／攝影
台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，只剩最後一哩路。記者吳淑玲／攝影
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，召集人民進黨市議員郭鴻儀（右二）也表示目前場地施工是天然草皮，突然更換為人工草皮，令人匪夷所思。記者吳淑玲／攝影
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，召集人民進黨市議員郭鴻儀（右二）也表示目前場地施工是天然草皮，突然更換為人工草皮，令人匪夷所思。記者吳淑玲／攝影
台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，只剩最後一哩路。記者吳淑玲／攝影
台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，只剩最後一哩路。記者吳淑玲／攝影
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，不分黨派議員都反對將天然草皮更換為人工草皮，要求保持原狀，右為體育局長陳良乾。記者吳淑玲／攝影
台南市議會工務委員會今天會勘成棒主球場，不分黨派議員都反對將天然草皮更換為人工草皮，要求保持原狀，右為體育局長陳良乾。記者吳淑玲／攝影
台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，球場內現沿是依照天然草皮設計施工，改為人工草皮後須移除重新施工。記者吳淑玲／攝影
台南市亞太棒球村成棒主球場工程進度已達97%，球場內現沿是依照天然草皮設計施工，改為人工草皮後須移除重新施工。記者吳淑玲／攝影

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