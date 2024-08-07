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雙城論壇預計月底登場 藍議員：陸不想為難蔣萬安不想示好賴清德

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供

今年台北上海雙城論壇預計8月底舉辦，因是賴清德總統上任第一年的雙城，引發各界關注對岸會派哪層級來台？據了解，目前市府尚未將層級、時間送陸委會申請，因對岸尚未最後確定。國民黨議員秦慧珠認為，賴清德多次刻意拉扯兩岸底線、踩對岸紅線，目前陸方態度是不想中斷雙城論壇，「不想為難蔣萬安、但也不想向賴清德示好。」

今年台北上海雙城論壇，一開始原本預計7月底、或8月底舉辦，現在延至預計8月底登場，據了解，是因為北市府還是鎖定希望上海市長龔正來台，但因龔正層級高，也是大陸政治局委員，7月時因龔正7月15日要開大陸第二十屆三中全會，卡在龔正7月中下旬有行程，才改到預計8月底舉辦。

至於雙城論壇主題、分論壇及簽哪些MOU都已確定，為何舉辦時間、層級都遲未確定？秦慧珠說，據她了解，雙方已經敲定8月底辦，但因卡在對岸還沒有確定誰帶團，導致目前還無法敲定舉辦時間，尤其雙城論壇上海方會派誰帶團到台北市，因非上海市政府就可以決定，還需要北京同意。

由於上海台辦主任鍾曉敏，已經要調任上海文化旅遊局長，據了解，鍾曉敏也希望快把雙城論壇辦完，應該8月底前就會將雙城論壇辦完。

秦慧珠說，今年的台北上海雙城論壇，的確因為賴清德總統的緣故，還有兩岸先前發生陸船翻覆、胡姓釣客被扣等事件，的確讓對岸在籌辦上比較審慎、冷靜。

尤其今年是賴清德上任後第一年的台北上海辦雙城論壇，秦說，過去共產黨與前總統蔡英文打交道8年，彼此都清楚彼此路數、都摸得很熟，但賴清德上任後，各式各樣動作多、也刻意拉扯兩岸底線，尤其賴清德在民進黨代表大會的發言，一次又一次踩兩岸底線，的確讓對岸在這次雙城論壇的籌辦上，更加審慎。

上海 賴清德 雙城論壇

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