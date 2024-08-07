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新北105市道改善露曙光 中央原則同意補助拚明年招標

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
其中林口、八里及淡水等地新市鎮成關鍵，銜接要道105市道改善工程先前受限經費問題無下文，不過國土署近日已原則同意補助；105周邊另一條重要道路A3計畫道路目前正施工中，預計2025年完工。圖／新北工務局提供
其中林口、八里及淡水等地新市鎮成關鍵，銜接要道105市道改善工程先前受限經費問題無下文，不過國土署近日已原則同意補助；105周邊另一條重要道路A3計畫道路目前正施工中，預計2025年完工。圖／新北工務局提供

新北各區持續發展，其中林口、八里及淡水等地新市鎮成關鍵，銜接要道105市道改善工程先前受限經費問題無下文，不過國土署近日已原則同意補助，讓該案露出曙光。新北新工處表示，預計年底可全數取得相關用地，待中央經費下來經審議程序就可招標，盼明年上半年走完相關流程。

新北市政府今開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，開頭就聚焦四大交通建設，其中連接八里及林口的105市道是連結快速道的重要路線，因蜿蜒崎嶇、寬度不足，新北規畫改善，卻碰上中央經費不足，工程難以發包。

工務局表示，105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程全長2.46公里，總經費68.37億元（用地費6.85億、工程費61.52億），經內政部國土管理署8月1日生活圈小組會議審查，原則同意補助該案所需經費，其中中央補助約46.56億元，但後續仍依正式會議紀錄為主。

新工處土木科長洪意晴說明，現在已經完成工程設計，用地方面預計接下來經過甄審會等程序後可全數取得土地，預計年底就可以完成。若接下來接獲國土署正式會議記錄，將依序按「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」進行國土署、工程會經費審議程序，希望明年上半年能夠順利通過，接著再由新工處辦理後續工程招標作業，預估工期48個月。

工務局補充，105市道周邊另一條重要道路A3計畫道路由中央與新北共同開闢，將拓寬原有車道至18米、設置雙向共4線道及人行道，目前正施工中，預計2025年完工；完工後可解決中湖路交通壅塞問題，並讓林口民眾藉由該道通往105市道，銜接八里台北港、及淡江大橋至淡水。

新北市政府今開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，開頭就聚焦四大交通建設。記者李成蔭／攝影
新北市政府今開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，開頭就聚焦四大交通建設。記者李成蔭／攝影
其中林口、八里及淡水等地新市鎮成關鍵，銜接要道105市道改善工程先前受限經費問題無下文，不過國土署近日已原則同意補助。圖／新北工務局提供
其中林口、八里及淡水等地新市鎮成關鍵，銜接要道105市道改善工程先前受限經費問題無下文，不過國土署近日已原則同意補助。圖／新北工務局提供
新北市政府今開市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市政府今開市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市政府今開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，開頭就聚焦四大交通建設。記者李成蔭／攝影
新北市政府今開市政會議，工務局長祝惠美專題報告「資源有限，市政不設限」，開頭就聚焦四大交通建設。記者李成蔭／攝影

國土署 林口

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