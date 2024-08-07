快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

尋找台北5座舊城門 用腳走遍修復中古蹟

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
學海書院外觀。記者邱書昱／攝影
學海書院外觀。記者邱書昱／攝影

北市古蹟日今天於學海書院舉辦記者會，適逢建城140周年，文化局串聯70處北市文資館所響應，並開放正在修復當中的古蹟。台北市副市長林奕華出席活動，她介紹走讀文化推出走訪5座台北城門舊址，邀請民眾用雙腳復刻百年老城。

林奕華表示，今年的古蹟日擴大舉辦，規畫15條、40場次的導覽走讀路線，尤其「走進老屋修復現場」，直擊大稻埕豪宅陳天來故居、僅存的書院建築學海書院、和洋混合風格的草山御賓館、北投日式木造吟松閣，一虧修繕的樣貌。

林奕華也說，希望透過文化之旅，讓遊客體驗到台北不單淳只是經濟發展，而是富含文化底蘊的面貌。擔任古蹟日代言人的藝人簡嫚書分享，小時候曾住在大稻埕的經驗，近年透過拍片以演員角色去認識這座城市，而這次代言則是像一位攝影師，用鏡頭去記錄下台北。

記者會舉辦的地點是座落萬華區、台北市碩果僅存的書院古蹟。負責修繕的建築師黃天浩表示，該書院興建於1847年，歷經清朝、日本時代等更迭，最後土地出售由高家買下後，重建成為高氏宗祠，不過兩旁作為教學的廂房、後方老師的休憩宿舍，以及供奉朱子、孔子都有保存。

負責彩繪的匠師周孟勳介紹彩繪藝術修復工法、門神彩繪等。文化局也說，學海書院預計於民國115年完成修復，目前正著手第三期工程，總工程費用近1億2千萬元。

文化局補充，這次活動邀請到周孟勳及另一位匠師黃拓維在10月26日到27日開設廟宇彩繪及剪黏課程，並且串聯北市70處文化館所，並於15間文資景點小費享折扣，另外，攝影比賽部分則會選出5件優選、20件佳作與20件入選，並選出3名得獎作品，總獎金達20萬元。

過往書院供奉朱子和孔子。記者邱書昱／攝影
過往書院供奉朱子和孔子。記者邱書昱／攝影
台北市古蹟日於學海書院舉辦記者會。記者邱書昱／攝影
台北市古蹟日於學海書院舉辦記者會。記者邱書昱／攝影
兩旁作為教學的廂房。記者邱書昱／攝影
兩旁作為教學的廂房。記者邱書昱／攝影

北市 古蹟

延伸閱讀

林奕華出席「心中山」活動 南西中山商圈自救會贈書柔性陳情

慶祝台北建城140週年 捷運動物園列車可愛上路

劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

苗博雅、羅文嘉貼文質疑大安區1年沒立委 羅智強提告輸了

相關新聞

大稻埕終場480秒焰火 估12萬人次入場、道路擴大管制

2024大稻埕夏日節焰火最終場將於8月10日登場，施放時間長達480秒，台北市長蔣萬安也會出席致詞，觀傳局預估，當天最高...

影／林口百位鄉親迎接李洋回家 他說這句全場超嗨

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟和李洋今天早晨凱旋歸國，李洋今天上午回到新北林口的家，地方...

稱王齊麟台北選手網轟不敢喊台灣？蔣萬安斥：別斷章取義

中華隊羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運再度奪下金牌，台北市長蔣萬安祝賀以「台北選手」稱呼王齊麟，引發網友砲轟「自矮台灣國格...

北市攤販減少、庶民經濟限縮 主計處統計曝2原因

北市主計處統計至去年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，從業員工3.1萬人，較前次調查(107年8月底)分別減少0.8萬攤...

北市再生家具得標率跌幅近3成？ 環保局曝近3年最新統計

北市2003年成立全國首創的家具再生展示場，每年將民眾廢棄家具修復成新品約1萬件，年均售出逾8千件，促進資源循環再利用。...

審計處指再生家具銷售率降 新北：銷售金額成長190％

民眾丟棄的家具、電器，經清潔隊員巧手精修，成不少民眾想撿便宜的好選擇。新北市2020年建置「再生家具展售中心」及「再生家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。