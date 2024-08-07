尋找台北5座舊城門 用腳走遍修復中古蹟

台北市古蹟日今天於學海書院舉辦記者會，適逢建城140周年，文化局串聯70處北市文資館所響應，並開放正在修復當中的古蹟。台北市副市長林奕華出席活動，她介紹走讀文化推出走訪5座台北城門舊址，邀請民眾用雙腳復刻百年老城。

林奕華表示，今年的古蹟日擴大舉辦，規畫15條、40場次的導覽走讀路線，尤其「走進老屋修復現場」，直擊大稻埕豪宅陳天來故居、僅存的書院建築學海書院、和洋混合風格的草山御賓館、北投日式木造吟松閣，一虧修繕的樣貌。

林奕華也說，希望透過文化之旅，讓遊客體驗到台北不單淳只是經濟發展，而是富含文化底蘊的面貌。擔任古蹟日代言人的藝人簡嫚書分享，小時候曾住在大稻埕的經驗，近年透過拍片以演員角色去認識這座城市，而這次代言則是像一位攝影師，用鏡頭去記錄下台北。

記者會舉辦的地點是座落萬華區、台北市碩果僅存的書院古蹟。負責修繕的建築師黃天浩表示，該書院興建於1847年，歷經清朝、日本時代等更迭，最後土地出售由高家買下後，重建成為高氏宗祠，不過兩旁作為教學的廂房、後方老師的休憩宿舍，以及供奉朱子、孔子都有保存。

負責彩繪的匠師周孟勳介紹彩繪藝術修復工法、門神彩繪等。文化局也說，學海書院預計於民國115年完成修復，目前正著手第三期工程，總工程費用近1億2千萬元。