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大稻埕終場480秒焰火 估12萬人次入場、道路擴大管制

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大稻埕夏日節8月10日施放最終場焰火秀，時間長達480秒，屆時將吸引逾12萬人次入場觀賞。圖／聯合報系資料照
大稻埕夏日節8月10日施放最終場焰火秀，時間長達480秒，屆時將吸引逾12萬人次入場觀賞。圖／聯合報系資料照

2024大稻埕夏日節焰火最終場將於8月10日登場，施放時間長達480秒，台北市長蔣萬安也會出席致詞，觀傳局預估，當天最高峰是在晚上8時左右，會有逾12萬人參與，交通大隊將擴大交管。當日下午3時30分至晚上11時，淡1號到淡6號水門禁止車輛進出，晚上6時到10時30分彈性分階段管制，除住戶外，所有車輛只出不進；忠孝橋及台北橋於晚上7時30分至9時管制行人通行。

北市觀傳局預估，去年周間人潮最多5萬人次、最後一天活動有10萬人次參與，今年周間會有6萬人次、最後一天活動焰火有8分鐘，不僅蔣萬安會出席，人潮高峰可能會有超過12萬人次參與，交通警察大隊也將擴大周邊道路管制。

水門管制部分，下午3時30分至晚上11時，淡1至6號水門禁止車輛進出。平面道路從晚上6時到10時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進，視狀況提早或延後管制及開放，管制區內住戶開放通行。

第一階段範圍為涼州街以南、延平北路、塔城街、西寧北路以西，長安西路、市民大道及忠孝西路以北、環河快速道路以東，並視人、車潮於晚上7時擴大第二階段彈性管制，往北延伸至民權西路，往東至重慶北路及西寧南路，往南至桂林路，同時擴大周邊疏導範圍。

而民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西、重慶北路（涼州街至長安西路段）管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。管制往北路口有3處，包括西寧北路與忠孝西路口、環河北路與忠孝西路口、長安西路與塔城街口。晚上6時到10時30分延平北路（南京西路至鄭州路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

高架道路部分於晚上6時到10時30分實施管制。市民高架東往西下環河北路匝道口封閉；管制環河快速道路往北8處匝道，並疏導至貴陽街下匝道。19時30分至21時忠孝橋及台北橋管制行人通行。

車主也要注意，8月9日中午12時至8月10日晚上12時，淡3號至5號水門間堤外停車場淨空，堤外道路停車格暫停使用。10日當天上午10時至晚上11時，包括民生西路（延平北路至重慶北路）兩側、長安西路（塔城街至重慶北路）南側及塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，禁止臨時停車，也取消假日黃線停車。

大稻埕夏日節8月10日最後一場焰火秀，北市警局將擴大交通管制。圖／北市交通警察大隊提供
大稻埕夏日節8月10日最後一場焰火秀，北市警局將擴大交通管制。圖／北市交通警察大隊提供

住戶 鄭州

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