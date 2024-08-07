北市再生家具得標率跌幅近3成？ 環保局曝近3年最新統計

北市2003年成立全國首創的家具再生展示場，每年將民眾廢棄家具修復成新品約1萬件，年均售出逾8千件，促進資源循環再利用。但審計部發現近3年得標率逐年降低且跌幅達近3成，環保局回應，依北市統計數據呈持平微幅上漲，民眾選購意願會依居家空間、喜愛樣式等而有不同選擇。

環保局現有2處再生家具展示場，包含內湖再生家具展示場一、二樓，以及萬華再生家具展示場，另會在台北惜物網登錄拍賣。

審計報告指出，環保局2021年至2023年9月販賣再生家具共2萬3551件，總成交金額1554萬餘元，但期間拍賣得標率逐年下滑，惜物網從6.05%下降至3.12%、1.67%，展售場則是自37.46%逐年下降至35.72%、26.26%。

審計報告說，放置展售場的待出售再生家具有編號可列管，其餘放在倉庫的數量多且雜，造成持續堆置、清點及管理困難，環保局也無書面盤點紀錄，未能正確掌握庫存數量。

環保局資源循環管理科長林鈺惠回應，不清楚審計部「得標率」的定義及計算方式，但環保局統計2021年至2023年，分別售出8220件、8875件、8986件再生家具，屬持平微幅上漲，總成交金額年均約568萬元。

她說，環保局再生家具的成品是由市民排出的既有貨源中修繕，而非原始家具製造工廠、系統家具裝潢公司客製化服務，民眾會考量其居家空間、喜愛樣式等而有不同選擇，選購意願也可能因疫情而影響消費觀念及需求。

至於審計部指未依物品管理手冊檢查再生家具庫存量，她說明，因再生家具非屬機關購入，歷年皆未納入秘書事務部門的財產或物品的例行盤點作業，但修復完成的再生家具會由廠區造冊紀錄。

林鈺惠指出，修復完成的再生家具會在展售場待出售，建有編號列管，現有展示待售3000件；未建立編號的家具品項，包含半成品、待修品或可供再製創意小物的剩餘木材等組件，後續木工師傅依不同物件的修復需求，再予拆分重組或創新，故無編碼。

環保局為強化管理機制，今年5月1日修正「台北市廢棄家具再生利用流程」內控作業，請展示場應於每年盤點再生家具及作成盤點紀錄表，並提送局本部備查。

林鈺惠提及，環保局不只拍賣再生家具，也提供弱勢族群或急難災害者免費申請，讓愛永續循環。近年社群興起，二手家具交換、交易或捐贈的網路平台不斷成立，其中「二手家具不浪費」社團高達63.8萬位成員，環保局樂見民眾藉助便捷多元的網路社群，落實愛物惜物的觀念。