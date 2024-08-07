審計處指再生家具銷售率降 新北：銷售金額成長190％

民眾丟棄的家具、電器，經清潔隊員巧手精修，成不少民眾想撿便宜的好選擇。新北市2020年建置「再生家具展售中心」及「再生家具拍賣網」推廣二手良品，但審計報告指出，展售中心銷售率對比2020年40.93％，2023年銷售率腰斬至19.40％，拍賣網銷售率也降。環保局強調，展售件數2020年821件，去年有2500件，才致銷售率下降，以金額來看，是從4萬6千成長至去年13萬7000元，成長幅度超過190％。

逢年過節民眾大掃除，常把老舊家具、電器或自行車回收，但有不少仍堪用，新北市在八里區就有一座木工基地，堪用的家具經具木工專長的清潔隊員巧手精修後，找回第二生命，吸引不少懂門道民眾搶便宜。

黃姓上班族指出，他過就去曾在展售中心買過再生家具，她分享，尤其開學季一到，展售中心會釋出超多300元以內的二手座椅、沙發、床具、桌類，非常值得去挖寶。

但新北審計處指出，新北再生家具展售中心銷售率從2020年的40.93%，2022年剩下15.92%，2023年雖有提升至19.40%，仍有明顯下降；另拍賣網銷售率則從2020年度的14.32%持續下降至去年的7.88%。

審計處說，再生家具也會媒合計畫給弱勢家庭，並提供各區清潔隊、圖書館或里民活動中心領用，與辦理跳蚤市場義賣等，但領用物資沒有紀錄控管，管理不夠妥善。

環保局表示，新北擴增再生家具展售中心物品種類，總展售件數從821件提升至2500件，導致去年銷售率相較2020年下降，若以金額來算，去年銷售金額13萬7千元比2020年4萬6千元成長超過190％。

環保局說，為提升再生家具去化，今年也將展售中心開放時間從平日，增加每月第2、4個周六下午開放，今年度每月銷售額較去年增加40%，後續會持續是民眾需求檢討開放時間。

環保局說，拍賣網2020年8月上架開賣，因網頁版本過舊、會員註冊流程繁瑣，今年已重新調整，瀏覽人次提升至每月平均約4400人次外，今年上半年銷售金額已超過2023年全年銷售金額。

環保局說，再生家具展售中心與拍賣網近3年拍賣總額累計超過42萬8千元，拍賣所得全數捐至本府愛心大平台做公益使用，去年也重新檢討餘裕物資進、銷、存物件編碼及作業流程，核實控管餘裕物資領用情形。