影／林口百位鄉親迎接李洋回家 他說這句全場超嗨

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聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供
羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟和李洋今天早晨凱旋歸國，李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動迎接。李洋致詞時說，謝謝大家歡迎他回來，希望以後可到各個學校跟大家交流。

李洋住在新北林口社區，李洋一早搭飛機回台，社區門口有100多個羽球隊小球員，還有好幾位住戶得知李洋今天回國，都聚集在一起，希望一睹奧運金牌真面目，李洋也與現場民眾一一合影，往社區中庭走時，一群住戶集中在此，也贈送李洋鮮花，拉起「世界冠軍歡迎回家」布條，再次賀喜李洋得到金牌。

李洋看到許多鄉親在迎接自己回來，臉上的開心藏不住，李洋也簡短致詞，他說，謝謝大家這麼早就來歡迎他，辛苦你們，謝謝你們，希望以後可以到各個學校跟大家交流。

發起「歡迎回家」活動的社區主委彭冠禎及新北市議員蔡淑君表示，黃金男雙李洋與王齊麟奪下奧運金牌二連霸，這個興奮的時刻，她與上千名林口鄉親聚在體育館一起看轉播加油，內心相當感動；而其中李洋更是林口的住民，今天更號召國小羽球隊、社區住戶與球迷們一起迎接「台灣之光」，希望能把溫暖與感謝傳遞給他，未來也期待李洋能複製「金牌經驗」，為台灣羽壇做出更多貢獻。

羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供
羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供
羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供
羽球國手李洋今天上午回到新北林口的家，地方發起「歡迎回家」活動，迎接李洋回家。圖／讀者提供

巴黎奧運 金牌

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