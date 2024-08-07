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鶯歌火車站店鋪空蕩蕩 空間閒置引通勤族不滿

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影
鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌美術館即將營運，預計未來不少遊客將通過火車站前往美術館旅遊，火車站因此去年新增12座電扶梯及空間改造，服務每天通勤1.8萬人及未來遊客，但去年完工後2樓店鋪閒置近一年，引起通勤族不滿，台鐵表示已招標商家預計年底進駐，議員呂家愷呼籲台鐵招商與在地整合，避免過度重複。

新北市鶯歌火車站為進行內部改造及新增12座電扶梯，花費1.3億元改建，並於去年9月完工，服務每天1.8萬通勤族及未來美術館開館後預期旅客人潮。不過因車站施工2樓店鋪結束營業，但去年9月完工後店鋪空閒至今，只剩一間便利店撐全場，其他約6間店鋪皆閒置，通勤族認為採買不方便。通勤族表示，過往鶯歌車站2樓有便當、蛋糕店、扭蛋機店、民生用品店等，但現在只剩便利店，能採買的東西變少，不僅購物不便也使車站感覺冷清。

議員呂家愷表示，鶯歌車站2樓目前的便利店，在後站也有同一家導致有衝突性而產生反彈聲音，認為台鐵招商缺乏整合，台鐵應與在地特色商家或新北市府多協調、規劃，增加在地特色文化，不該中央、地方各做各的，應展現合作的格局。

台鐵資產管理中心表示，由於之前車站改建工程進行，因此與店舖店家解約以利施工，去年9月完工後，目前已有統包廠商招標，待台鐵與統包廠商簽約用印後，統包廠商將招租，預計年底前會有店家進駐。

資產中心表示，台鐵合約內容規定店鋪不得有明火，由於店鋪下方有高壓電線，因此部分店鋪不得用水，若販售食品類須在車站外烹煮再於站內販售。另合約也有規定店鋪不得重複性過高，避免類似性質店家太多。

鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影
鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影
鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影
鶯歌車站二樓車站購票處目前僅有一間便利商店，其他店鋪閒置近一年未使用。記者李定宇／攝影

台鐵 火車站

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