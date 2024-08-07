北市府畫設第4期空品維護區 南京東路、仁愛路、信義路入列

北市府持續為市民把關空氣品質，今天預告畫設第4期空氣品質維護區，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路的東西向車道，涵蓋7所學校、台大醫院、公車專用道與自行車道，加強管制柴油大客貨車及小貨車等高汙染車輛。明年為期1年宣導、2026年上半年勸導、下半年起直接取締告發違規車主。

北市2021年起陸續畫設施行第1至3期空品維護區，第1、2期空品維護區實施管制後，區內管制車輛合規率均超過99%，另納入空品維護區的3處轉運站、3座焚化廠及松山機場，管制前後空品監測結果顯示，細懸浮微粒改善約10至21%、氮氧化物約25至32%、一氧化碳改善約26至33%。

環保局分析，顯見空品維護區管制政策能有效改善空品，也將延續明年元旦上路的第3期空品維護區，選擇市區主要道路，管制區域擴大畫設「第4期空氣品質維護區」。

該區包含南京東路、仁愛路、信義路西至中山南北路且東至復興南北路交叉口的東西向車道，範圍涵蓋7所學校、台大醫院、公車專用道與自行車道，並結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高汙染車輛，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康，也能保護學生、醫療院所病患等特定敏感族群。

環保局表示，第4期空品維護區考量影響範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，預定明年1月1日起為期1年宣導，2026年1月1日至6月30日針對違規車主寄送勸導通知單，降低對受管制對象的衝擊，同年7月1日起將直接取締告發違規車主，處500元至6萬元罰鍰。

2026年元旦起進入該區的柴油大客貨車及小貨車，應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局說，預告畫設第4期空品維護區前，已逐一拜會第4期空品維護區沿線里長，獲得高度支持與認同，7月18日也邀集受影響對象召開協商會議，8月5日則是管理單位研商會議，受管制相關公會團體也表示願意配合；環保局後續將依空汙法第40條規定，提送空品維護區計畫書經環境部核定後再行公告。