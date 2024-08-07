李孟遠吳詩儀今光榮返台 銅牌獎金再加碼？獎萬安這樣說

巴黎奧運，截至今天上午10點，中華隊已經拿下1金4銅。奪得金牌的羽球男雙王齊麟和李洋、還有奪銅牌的男子定向飛靶射擊李孟遠、女子拳擊吳詩儀今返台，台北市長蔣萬安今天也被問到，是否銅牌獎金也會加碼？蔣說，對於台北市的選手，他都給予最大支持。

蔣萬安說，不管是已經拍板的王齊麟拿到奧運史上連續兩屆羽球男雙金牌加碼，額外加300萬，讓王的總獎金從原本取得的奧運金牌獎金及訓練補助金提高，還額外補助300萬。蔣說，他都非常願意給這些選手支持，不管有無得牌，只要在奧運賽場上為國家拚戰的選手，台北市政府都會給各方面支持。

依照北市府今年3月修正通過的「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，奧運金牌台北市加碼獎金200萬元，銀牌及銅牌獎金則分別為70萬及50萬元。蔣萬安日前再度宣布加碼，奧運金牌連霸專案獎金300萬元。

至於奧運前8名的台北市選手，也可依照去年11月修正通過的「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，申請2年份的訓練補助金，個人項目運動員每月可領3萬500元、團體項目運動員每月可領2萬800元。