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林郁婷遭質疑性別 蔣萬安發聲力挺：毫無疑問她就是女性

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會(ABS)活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會(ABS)活動。記者林麗玉／攝影

國際拳擊總會（IBA）前天再稱台灣女拳王林郁婷不符合女子拳擊參賽資格，中華奧會已委請律師發警告信函給國際拳總，保留法律追訴權，必要時將提告。台北市長蔣萬安今天受訪也發聲力挺林郁婷，蔣說，林就是女性，這毫無疑問，國際協會也已經公開出來做這樣說明。

蔣萬安今天上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）活動受訪，對於IBA前天再稱台灣女拳王林郁婷不符合女子拳擊參賽資格，體育署昨天提出嚴正抗議，並強調參賽資格已獲國際奧會確認，而中華奧會已委請律師發警告信函給國際拳總，保留法律追訴權，必要時將提告。

蔣萬安今天受訪也發聲力挺林郁婷，他說，其實國際組織已經公開講，林郁婷沒任何性別問題 ，她就是女性，可以代表我們來參賽，所以這毫無疑問，國際協會已經公開出來做這樣說明。

律師 提告 蔣萬安

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