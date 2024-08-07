稱王齊麟台北選手網轟不敢喊台灣？蔣萬安斥：別斷章取義
中華隊羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運再度奪下金牌，台北市長蔣萬安祝賀以「台北選手」稱呼王齊麟，引發網友砲轟「自矮台灣國格」、「你是不敢講台灣兩個字，還是不敢講中華民國四個字？」台北市長蔣萬安今天受訪表示，王齊麟是設籍台北市的選手，外界實在不用斷章取義、做政治操作。
蔣萬安今天上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）活動受訪，對於稱王齊麟台北選手挨轟，蔣萬安說，他在很多公開場合都說是中華隊，「全台灣、全台北市都以他們為榮、他們是台灣之光、台北市的驕傲」。
蔣說，王齊麟是台北市設籍的選手，從小在民權國小跟中山國中就讀，現在也是台北市立大學的學生，外界實在不用斷章取義，做政治操作。
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