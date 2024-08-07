北市攤販減少、庶民經濟限縮 主計處統計曝2原因

北市主計處統計至去年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，從業員工3.1萬人，較前次調查(107年8月底)分別減少0.8萬攤及1.4萬人；攤販為最能代表庶民經濟活動之一，分析原因，因近年受COVID-19疫情催化網購及外送平台蓬勃發展影響，有所限縮。

根據最新公布的攤販經營概況調查結果顯示，112年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，較107年8月底減少0.8萬攤，減幅-28.4%；同期從業員工計3.1萬人，其中女性1.6萬人，占50.5%，分別較前次調查減少1.4萬人、減幅-31.1%，以及0.9萬人、減幅-35.8%。

另外，去年7月至今年6月，台北市攤販生產總額及利潤率分別為208.4億元、32.2%，較前次調查分別減少28.2%、2.6個百分點，與六都中的桃園市、高雄市及台南市同呈衰退情形。

北市主計處指出，觀察攤販從業員工之從業身分，其中業主占65.2%、無酬家屬工作者占28.1%，二者合計占9成3；又業主年齡層以60歲以上者計0.9萬人、占45.9%最多，較前次調查增加8.9%，其餘年齡層人數皆呈現減少情形。