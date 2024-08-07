快訊

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

啦啦隊女神陳怡叡被爆有新歡 男方身分被起底「千億富二代」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市攤販減少、庶民經濟限縮 主計處統計曝2原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市社區攤販市場。圖／報系資料照
台北市社區攤販市場。圖／報系資料照

北市主計處統計至去年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，從業員工3.1萬人，較前次調查(107年8月底)分別減少0.8萬攤及1.4萬人；攤販為最能代表庶民經濟活動之一，分析原因，因近年受COVID-19疫情催化網購及外送平台蓬勃發展影響，有所限縮。

根據最新公布的攤販經營概況調查結果顯示，112年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，較107年8月底減少0.8萬攤，減幅-28.4%；同期從業員工計3.1萬人，其中女性1.6萬人，占50.5%，分別較前次調查減少1.4萬人、減幅-31.1%，以及0.9萬人、減幅-35.8%。

另外，去年7月至今年6月，台北市攤販生產總額及利潤率分別為208.4億元、32.2%，較前次調查分別減少28.2%、2.6個百分點，與六都中的桃園市、高雄市及台南市同呈衰退情形。

北市主計處指出，觀察攤販從業員工之從業身分，其中業主占65.2%、無酬家屬工作者占28.1%，二者合計占9成3；又業主年齡層以60歲以上者計0.9萬人、占45.9%最多，較前次調查增加8.9%，其餘年齡層人數皆呈現減少情形。

北市 疫情

延伸閱讀

「麟洋神蹟」奧運二連霸 北市12運動中心免費入場

怎樣才算轉大人 北市文獻館展出公嬤代青春煩惱

北市地政局與信義房屋簽 MOU 深化不動產交易保障

YouBike違規記點滿月 北市取締破500件 新北僅12件

相關新聞

稱王齊麟台北選手網轟不敢喊台灣？蔣萬安斥：別斷章取義

中華隊羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運再度奪下金牌，台北市長蔣萬安祝賀以「台北選手」稱呼王齊麟，引發網友砲轟「自矮台灣國格...

北市攤販減少、庶民經濟限縮 主計處統計曝2原因

北市主計處統計至去年6月底，台北市攤販計有2.0萬攤，從業員工3.1萬人，較前次調查(107年8月底)分別減少0.8萬攤...

新北環狀線復原 力拚年底完工

403強震造成新北環狀線鋼箱梁位移等139處設施受損，目前板新至橋和站之間仍不通，市長侯友宜昨到中原站視察首座鋼箱梁頂升...

林郁婷遭質疑性別 蔣萬安發聲力挺：毫無疑問她就是女性

國際拳擊總會（IBA）前天再稱台灣女拳王林郁婷不符合女子拳擊參賽資格，中華奧會已委請律師發警告信函給國際拳總，保留法律追...

演唱會經濟學北流辦TMEX 唱片、經紀、策展匯聚交流

台北流行音樂中心舉辦的JAM JAM ASIA音樂節，公開「晚安大小姐」爆紅的韓國ASMRZ、日本樂團Cody．Lee（...

YouBike騎士 怨車道不連貫

北北桃YouBike記點新制上路滿月，北市單是7月違規就有550件，主要是行駛騎樓或在未提供慢車行駛的人行道騎乘。新北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。