演唱會經濟學北流辦TMEX 唱片、經紀、策展匯聚交流

台北流行音樂中心舉辦的JAM JAM ASIA音樂節，公開「晚安大小姐」爆紅的韓國ASMRZ、日本樂團Cody．Lee（李），台灣的傻子與白痴、溫蒂漫步等卡司。外界看到的是偶像追星，但對北流而言，這只是音樂產業的一環，背後真正核心是同日舉辦的跨國交流、串接線上線下的台北音樂博覽會，將台灣人才與音樂外銷世界。

「演唱會的背後是由唱片公司、經紀品牌、音樂策展等緊密的音樂產業串連，那產業需要的是什麼？」北流執行長梁序倫說，作為行政法人格局要拉高到台灣音樂產業，尤其從現實面來說，國內的市場太小，如何將產業推廣到海外正是北流的價值及使命。

梁序倫說，台灣的唱片業、音樂節策展到整個產業，鮮少有溝通平台，他分享曾遠赴新加坡參加音樂產業展經驗，「在場明明都是台灣業者，沒想到在台灣時，彼此完全不熟，反而是參展才促成交流合作。」因此，趁著北市府在9月舉辦潮台北系列活動，北流思考以產業扶植、人才培育的理念出發，孕育而生的是9月7日、8日北流所舉辦的TAIPEI MUSIC EXPO （TMEX） 台北音樂博覽會。

北流便透過國際顧問團，整合了台灣的20售票音樂節、44家唱片及經紀品牌，再串連12國、25位的國際音樂節策展人和節目買家齊聚，甚至到粉絲的交流對談，進而搭起了TMEX博覽會。梁序倫說，「這是一個網羅B2B、B2B2C的面向。」產業界也直言，公部門身份的北流，不會參雜利益，更能擔負起這個角色。

梁序倫介紹，TMEX和南港展覽館所舉辦的產業博覽會相同，在北流文化廳2樓搭建45個展位，匯聚國內各個唱片公司、經紀品牌等進行Roadshow行銷，自己簡報公司的資訊及藝人等，各國節目的買家也會尋覓潛在的「商品」，當然音樂產業不可或缺的粉絲經濟，展場也會有一區簽唱會等。

所謂的「商品」指的是藝人樂團，要如何去吸引國際的買家，演唱會就是驗明真金白銀的場子。梁序倫說，JAM JAM ASIA音樂節也是TMEX旗下的活動，場館內的售票演出外，也有戶外免費舞台，以及適逢10周年的台北音樂不斷電演出，「活動並非單點式舉辦，而是綜觀產業需求加以串連。」

疫情悶了3年，現在正是海外拓展的時機。梁序倫說，對於各國來說，疫情也算是國內音樂產業的保護傘，「因為哪裡都不能去，只能在自己國家舉辦演唱會等。」如今疫後各大音樂節、樂團藝人紛紛搶攻海外，這也是將台灣的音樂人才外銷的機會。

「不過，國際觀都還有些不夠。」梁序倫也說，近期的音樂圈比較喜歡獨立作業，「單打獨鬥很辛苦，也得打了好多年才會有成績。」反觀現在活躍且知名的樂團來看，都還是隸屬於大的唱片公司，畢竟國際規模、觸角都不同，於是北流盼促成唱片、經紀等產業去合作，才有機會往外擴充。

梁序倫說，大型唱片公司、Live House場館、經紀公司等位於台北市，台北可說是坐擁了諸多資源優勢，因此北流更該去整合搭建起平台，「我們自詡為橋梁，不一定要和我們合作，但是往外走的都可以通過我們。」